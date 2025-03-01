У березні метеоексперти прогнозують відносно часті магнітні бурі, що можуть вплинути на фізичний і психічний стан метеозалежних людей в Одесі.

Календар магнітних бур на березень в Одесі дає змогу підготуватися до геомагнітної активності та мінімізувати погіршення самопочуття, повідомляє Politeka.net.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі, що виникає у результаті масштабних спалахів на Сонці.

Про сонячну активність та магнітні бурі повідомили на офіційному сайті Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA, США).

Календар магнітних бур на березень в Одесі:

Як передає Політека, за прогнозами експертів, слабкі бурі можливі 7-8 та 16-18 березня, середньої сили — 1, 9, 15 та 26-28 березня, а надпотужніші удари магнітних бур очікуються з 12 по 14 березня.

Проте варто зазначити, що точні дати магнітних бур можуть змінюватися, необхідно слідкувати за оновленнями прогнозів.

У дні магнітних бур у березні варто дотримуватися нормального розпорядку дня, добре харчуватися, пити достатньо води, відпочивати, дихати свіжим повітрям.

Лікарі радять уникати великої кількості кави та енергетиків, алкоголю, шкідливої та жирної їжі.

У деяких українців під час магнітних бур у березні можуть порушитись робота серцево-судинної системи, підвищується артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур у березні, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну.

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