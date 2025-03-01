В марте метеоэксперты прогнозируют относительно частые магнитные бури, которые могут повлиять на физическое и психическое состояние метеозависимых людей в Одессе.

Календарь магнитных бурь на март в Одессе позволяет подготовиться к геомагнитной активности и минимизировать ухудшение самочувствия, сообщает Politeka.net.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающее в результате масштабных вспышек на Солнце.

О солнечной активности и магнитных бурях сообщили на официальном сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA, США).

Календарь магнитных бурь на март в Одессе:

По прогнозам экспертов, слабые бури возможны 7-8 и 16-18 марта, средней силы — 1, 9, 15 и 26-28 марта, а сверхмощные удары магнитных бурь ожидаются с 12 по 14 марта.

Однако следует отметить, что точные даты магнитных бурь могут меняться, необходимо следить за обновлениями прогнозов.

В дни магнитных бурь в марте следует соблюдать нормальный распорядок дня, хорошо питаться, пить достаточно воды, отдыхать, дышать свежим воздухом.

Врачи советуют избегать большого количества кофе и энергетиков, алкоголя, вредной и жирной пищи.

У некоторых украинцев во время магнитных бурь в марте могут нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, повышается АД, обостряются хронические заболевания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь в марте, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.

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