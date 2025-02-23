Магнітні бурі з 24 лютого по 2 березня можуть викликати дискомфорт для багатьох людей, особливо для тих, хто метеозалежний або має хронічні захворювання

Магнітні бурі з 24 лютого по 2 березня можуть спричинити дискомфорт для багатьох людей, особливо для метеозалежних, дізнайтеся про небезпечні дати, повідомляє Politeka.net.

Початок березня для українців ознаменується кількома магнітними бурями, які можуть вплинути на самопочуття та настрій людей.

Як передає Політека, за прогнозом учених British Geological Survey Geomagnetism, швидкість сонячного вітру наприкінці лютого поки що трохи підвищена, що збільшує ймовірність окремих активних інтервалів із незначним впливом на Землю.

Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, зокрема з 24 лютого по 2 березня геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Важливо пам'ятати про те, що активність магнітних бур постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів та геомагнітних бур та стежити за станом здоров'я.

Календар магнітних бур з 24 лютого по 2 березня:

24, 25 лютого очікується слабка магнітна буря.

Сонячні спалахи матимуть вплив на Землю 28 лютого.

1 березня очікується помірна магнітна буря, після чого активність знизиться, а 18 березня магнітні бурі будуть невідчутні.

Варто пам'ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники спалахів та магнітних бур із 24 лютого по 2 березня і не припиняти активно стежити за власним здоров'ям.

Читайте також:

Раніше Politeka назвала знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Крім того, Politeka повідомляла про найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто в рейтингу

Також Politeka назвала знак Зодіаку, який найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".