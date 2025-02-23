Магнитные бури с 24 февраля по 2 марта могут вызвать дискомфорт для многих людей, особенно для тех, кто метеозависим или имеет хронические заболевания

Магнитные бури с 24 февраля по 2 марта могут вызвать дискомфорт для многих людей, особенно для метеозависимых, узнайте опасные даты, сообщает Politeka.net.

Начало марта для украинцев ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на самочувствие и настроение людей.

Как передает Политека, по прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, скорость солнечного ветра в конце февраля пока немного повышена, что увеличивает вероятность отдельных активных интервалов с незначительным влиянием на Землю.

Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, в частности, с 24 февраля по 2 марта геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что активность магнитных бурь постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и следить за состоянием здоровья.

Календарь магнитных бурь с 24 февраля по 2 марта:

24, 25 февраля ожидается слабая магнитная буря.

Солнечные вспышки будут иметь влияние на Землю 28 февраля.

1 марта ожидается умеренная магнитная буря, после этого активность снизится, а 18 марта магнитные бури и будут неощутимы.

Стоит помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели вспышек и магнитных бурь с 24 февраля по 2 марта и не прекращать активно следить за собственным здоровьем.

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