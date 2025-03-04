У вашому гороскопі на місяць у березні на вас чекає безліч змін, дізнайтеся, що чекає на всіх знаків Зодіаку, передає Politeka.net.

Карти говорять усі, і ми маємо прийняти або відкинути те, що вони відкривають.

Як передає Політека, давайте подивимося, що кожен знак зодіаку отримує як свій гороскоп місяця березня, згідно з трьома картами, випадково обраними для наших особистих читань.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Минуле: Зірка, перевернута

Настав час відмовитися від старих звичок, оскільки цього місяця ви розмірковуєте про те, наскільки «хороші» ви були чимось. Хоча ви були чудові і гідні всіляких похвал, щось підштовхує вас рухатися далі, і ви розумієте натяк. Настав час визнати свої перемоги та рухатися до нових.

Сьогодення: Четвірка Пентаклей

Цього місяця ви були в захваті від своїх досягнень, знаючи, що вам потрібно продовжувати так само. Ви чудово справляєтеся зі своєю роботою, але ви також той, хто може легко «взяти надто багато відпустки», і цього місяця ви відчуваєте, що це буде неправильним кроком.

Майбутнє: Лицар Кубків

Майбутнє змушує вас марширувати як справжнього солдата кохання, коли ви берете із собою те, у що вірите, і це працює для вас... і для тих, хто вас оточує. Ви той, хто хоче поширювати слово любові, і ви виявите, що це ідеальний час для вас, щоб відчути впевненість у своїй здатності вчити, ділитися, забезпечувати та допомагати іншим на вашому шляху.

Ключові слова: Спогади про те, ким ви були раніше, привілей, ідентичність, отримання уроків з помилок, знання того, що правильно, а що ні, прийняття більш правильних рішень, залишення минулого позаду, завершення чогось, що вимагає завершення, раз і назавжди.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

Минуле: Ієрофант, перевернутий

Ви той, хто дійсно любить вивчати історію та великі вчення минулого, і хоча ви входили і виходили з духовних шляхів, ви все ще шукаєте істину будь-якими способами, які, як вам здається, цікаві зараз. Ця карта показує, що ви шукач, але той, хто ще не знайшов свого шляху.

Сьогодення: Вісімка Мечів, перевернута

Це пропонує вам уявлення про те, «що не слід робити» щодо деяких важливих рішень, які ви приймете цього місяця. Ви людина з великим досвідом і використовуватимете ці знання собі на користь у цей час. Якщо вас підштовхнуть прийняти рішення про щось, ви зробите правильний вибір, оскільки ви робите це з досвідом та знаннями за плечима.

Майбутнє: Вісімка Жезлов, перевернута

Повний переворот чекає на вас, Телець, коли справа дійде до кохання, оскільки ви збираєтеся взяти свою ситуацію і перевернути її. Ви, за своєю природою, працелюбні, і коли справа доходить до вашого особистого життя, ви просто сліпучі, коли прикладаєте зусилля. Ваше майбутнє складається з великої любові та здатності перетворювати себе.

Ключові слова: розуміння нової ситуації, почуття впевненості, але спочатку невпевненості, ясне бачення майбутнього, бажання брати участь у позитивних змінах, здобуття уроків з невдалого вибору, найкращого з невдалої ситуації, наполеглива праця, усвідомлення того, що любов — це справа довгострокова.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Минуле: Сімка Мечів

Те, що вам сходило з рук у минулому, може здатися вам перемогою, Близнюки, і це те, над чим вам потрібно буде подумати цього місяця. Іноді ви дуже розумні, хоча, можливо, є речі, якими ви знехтували, і ви можете помітити, що ця зневага все ще у вас в голові, турбує вас.

Сьогодення: П'ятірка Пентаклей

Ви можете бачити, що прямо зараз ви надто стурбовані тим, щоб все виправити, оскільки ці недбалі кроки минулого — це просто речі, які ви почуваєте себе «виправити». Цікаво, що ви це робите правильно. Ця карта показує, що ви дуже старанно працюєте над виправленням помилок, і ви, безперечно, благополучно подолаєте все це, Близнюки.

Майбутнє: Двійка Жезлів

Майбутнє змусить вас озирнутися на те, що ви зробили, щоб опинитися тут, і ви пишатиметеся тим, що вибрали праведний шлях і не дозволили своєї схильності тікати від проблем керувати вашим світом. Ви повністю приймаєте себе такою, якою ви є, і бачите цю людину як хороброго, мудрого і доброго. Ось хто ви, Близнюки.

Ключові слова: пророцтво, ясне бачення, усвідомлення того, що ви самі відповідаєте за свою долю, розуміння своїх помилок та виправлення помилок, наполегливу працю, повагу до робочого місця, прийняття свого становища, почуття натхнення, натхнення, креативність, інтелект та бачення.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Минуле: Суд, перевернуте

Те, що не йде вам на користь, це те, з чим ви боретеся, але це не означає, що ви зазнали невдачі, Раку. Ви просто дізналися, що навіть коли ви дуже намагаєтеся, ви все одно ризикуєте не отримати бажане, але це не ви. Так улаштований світ, і це нормально...справедливо це чи ні.

На даний момент: Лицар Жезлов, перевернутий

Оскільки ви той, хто пробуватиме знову і знову, ви побачите, що все, що вам дійсно потрібно для досягнення бажаного успіху, це мати надійний план і чіткий напрямок. Ви можете вивчати варіанти, ви знатимете, що принаймні ви можете встати і зробити це знову, якщо знадобиться. Ніщо не зупинить вас, навіть перешкоду.

Майбутнє: Десятка Пентаклею, перевернута

Зрештою, все у вас виходить, Раку. Хоча шлях сюди був важким, ви побачите, що всі ваші зусилля були марними. Ви надали собі велику послугу, не здаючись навіть коли шанси були проти вас. Саме тут все змінюється для вас, і ви можете застосувати усі накопичені знання, над якими працювали у минулому.

Ключові слова: Визнання помилок, усвідомлення того, що цього разу все буде краще, прийняття поганого рішення, визнання того, що ви не отримали бажаного, усвідомлення того, що ви можете самі визначати свою долю, взяття кермо влади в свої руки, сила в прийнятті рішень, обачність, завзятий працю і заробляння великих грошей, витрата і поділ.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

Минуле: Сила, перевернута

Ви витратили багато часу, показуючи іншим, з чого ви зроблені, і ви справили на них велике враження. Тим не менш, вся ця витрачена енергія змушує вас почуватися трохи виснаженим, і цей недолік енергії змушує вас відчувати, що вам потрібна справжня відпустка від усього цього.

Справжнє: Сімка Жезлів

Цей час простою дійсно пішов вам на користь, і хоча справжнє знову змушує вас взятися за справу, ви також гаразд з усім цим, поки ви розумієте, коли вам потрібна перерва, і дбаєте про це. Ви не машина, зрештою, Лео, і хоча вам подобається вражати людей своєю витривалістю та здібностями, ви цілком усвідомлюєте, що навіть вам час від часу потрібен відпочинок. Це нормально!

Майбутнє: Король Жезлов

Зрештою, саме ви зможете відкинутися на спинку свого трона і відчути себе щасливим за докладені вами зусилля, а також за час, який ви оголосили «часом відпочинку». Ви єдині зі світом, зі своїм романтичним партнером та своїм місцем роботи. Майбутнє дає вам знання, що всі кроки були зроблені з метою, і що ви дійсно контролюєте своє життя.

Ключові слова: Почуття втоми, але рішучість повернути собі сили, усвідомлення того, що ухвалення деяких важливих рішень лежить на ваших плечах, прояв ініціативи, правильні вчинки, подання правильного прикладу іншим, готовність бути поряд з іншими, знаходження порядку в хаосі та наведення ладу на майбутнє.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Минуле: Туз Пентаклей, перевернутий

Що ви знаєте про себе, так це те, що якщо проблема в грошах, то ви знову на стресовій машині, і це те, чим було для вас так багато в минулому, Діва. Ви замислитеся про те, скільки часу ви витратили на непотрібне занепокоєння про гроші і фінанси.

Справжнє: Дев'ятка Кубків

І ось ви тут сьогодні, на дворі березень, і що ви знаєте? Адже все вийшло, чи не так? Цього місяця ви приймаєте істину, яку ви ніколи не вважали за можливу для себе, а саме, що в даний момент... все чудово. Вас люблять і ви фінансово забезпечені. Ви можете не бути мільярдером, але у світі у вас є все.

Майбутнє: Повішений, перевернуте

Майбутнє змушує вас бачити своє власне життя з зовсім іншого погляду, ніж раніше, і це в основному тому, що ви зрозуміли, що життя коротке, то навіщо витрачати весь свій час на занепокоєння? Ця карта передбачає, що ваше життя буде набагато спокійнішим у майбутньому, ніж будь-коли в минулому, і це добре для вас за ці зусилля!

Ключові слова: Визнання своєї унікальності, розуміння того, що не завжди все складається так, як хочеться вам, але в цьому все одно є свої переваги, гордість тим, що у вас є, а не скиглі з приводу того, чого у вас немає, повага до своєї унікальної точки зору і дотримання свого внутрішнього чуття, використання інтуїції.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року: Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Минуле: Трійка Пентаклей

Ви завжди насолоджувалися похвалою, яку ви можете розраховувати, коли показуєте іншим, що ви можете зробити, і коли справа доходить до творчих актів, ви там на висоті. Те, що надихає вас рухатися вперед, - це прийняття ваших навичок іншими людьми, до чого ви звикли в минулому.

Сьогодення: Вісімка Пентаклей

І ось ви знову тут, на дворі березень 2025 року, і ви знову у справі, вражаючи інших своєю неймовірною здатністю створювати мистецтво. Ви робите те, що інші не можуть, і пишаєтесь цим. Але ви не сноб щодо цього; ви просто віддані помилці і більшу частину місяця проведете на самоті, працюючи над своїм ремеслом.

Майбутнє: Шістка Кубків, перевернута

Майбутнє показує, що вся ваша важка робота — ніщо, якщо ви не можете поділитися нею з кимось, а ви безперечно ділитеся багатьом з тим, кого любите, у майбутні дні. Чи то друг чи романтичний партнер, ви дізнаєтеся почуття єднання з кимось через любов до мистецтва, музики, літератури чи якоїсь версії творчості.

Ключові слова: Тяжка робота, рішуча робота, любов до своєї роботи, усвідомлення того, що ви робите те, що робите, з метою та любов'ю, уважність, висловлення вдячності, гордість за все, що ви принесли у світ, готовність бути поряд з кимось, не завжди розуміти, але все одно намагатись робити це.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Минуле: Диявол, перевернутий

Ви зробили все можливе, щоб відмовитися від шкідливих звичок, і досягли цього величезного успіху, Скорпіон. Хоча ви не обов'язково вірите, що не піддастеся спокусі знову, ви будете використовувати минуле як яскравий приклад того, чого не слід робити, коли справа стосується цієї шкідливої ​​звички, і як її позбутися.

На даний час: Пустельник, перевернуте

Щоб досягти того, що ви маєте намір зробити, ви будете проводити багато часу на самоті, і це добре, тому що перебування на самоті дозволяє вам ясно побачити себе. Ви не порівнюєте себе з іншими, і ви зможете піднятися над своїми власними зусиллями. Березень - чудовий місяць для самозцілення та особистісного зростання.

Майбутнє: Паж Мечів, перевернутий

Вчитися робити щось нове — ось що приготувало тобі майбутнє, Скорпіоне, оскільки тепер ти той, хто приймає ідею, що ти не знаєш усього, то чому б не впізнати щось нове та захоплююче? Ти більше не стримуєшся, і ці погані звички нарешті переможені, раз і назавжди.

Ключові слова: відмова від жахливих звичок, усвідомлення того, що ви позбулися цих шкідливих звичок, потреба на самоті для медитації та роздумів про те, що стане для вас великим успіхом, усвідомлення своєї справжності, сприйняття себе як справжньої особистості, любов до себе, здатність постояти за себе, емпатія.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року: Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Минуле: Десятка Меч, перевернута

Шлях до того місця, де ви можете точно побачити, що саме принесло біль у вашому житті, був довгим і важким, але ви нарешті можете побачити, що біль залишився в минулому і більше не є частиною вашого повсякденного життя. Ви отримали урок з цього болю, і тепер ви знаєте, як направити своє життя до позитиву. Це реально та щиро, і ви відчуваєте це у своїх кістках.

На даний час: Королева Пентаклей

Настав час знову приміряти на себе роль володаря свого життя. Цього місяця ви почуваєтеся настільки сильним і мудрим, що більше не бачите сенсу стримуватись. Ви витягли з минулого все, що можна було витягти, і зараз ви тут тільки заради добра, яке оточує вас.

Майбутнє: Двійка Пентаклей

Вам приємно знати, що майбутнє залежить від вас і що ви більше не раб минулого чи того, як воно змушувало вас думати. Тепер ви вільні вибирати, і ви обиратимете. Ви здатні піклуватися про себе і чинити правильно по відношенню до себе та інших. Ви пройшли довгий шлях, Стрілець.

Ключові слова: Знання та назва подій, які завдали вам біль, «офіційна» відмова від минулого, насолода тим, що ви можете зробити зараз, дослідження власних талантів, робота з новими знаннями, здобуття дитячої невинності в нових починаннях, відмова від необхідності посилатися на минуле, уміння цінувати кожен момент.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Минуле: Дев'ятка Жезлов, перевернута

Дні очікування, що хтось інший зробить це за вас, минули, оскільки минуле показало вам, що якщо щось потрібно зробити, то це має зробити ви і ніхто інший. Це був важкий урок, але він також навчив вас, що очікування на очікування — це нечесна угода, і її можна уникнути.

Справжнє: Трійка кубків

І ось ми тут, і в березні ви будете вести своє життя так, що той, хто міг би побачити вас у дії, сказав би, що ви щасливі та кохані всіма своїми друзями. І дружба відіграє величезну роль у тому, що змушує вас почуватися задоволеним. Насолоджуйтесь численними виходами та обідами з друзями та родиною.

Майбутнє: Двійка Меч

Ваша удача веде вас у місце в майбутньому, де вам доведеться вирішити, який шлях вибрати, щоб продовжити з цією вашою великою удачею. Ви вольові і впевнені в собі, і хоча ви не впевнені в тому, що принесе вам майбутнє, ви вірите, що зробите правильний вибір... тому що ви довіряєте своєму судженню.

Ключові слова: Дружба і спілкування, розуміння того, коли настав час йти, надання собі періоду відпочинку, якщо ваше тіло говорить вам, що час, роздуми про те, чи варто змінювати своє життя або продовжувати працювати над тим, що у вас є зараз, поліпшення відносин, важливе рішення, позитивне прийняття і віра в добро.

Гороскоп Таро на місяць березень 2025 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Минуле: Десятка Жезлов

Ви тільки що пройшли через багато чого через чиюсь чужу волю, і хоча вам не потрібно нічого брати з собою, ви були досить стомлені всім цим. Сімейний тиск залучив вас у такий ступінь, що це майже взяло гору над вами, але тепер це надійно заховано в минулому. Тепер ви можете рухатися вільно, Водолій.

На даний момент: Сімка Кубків, перевернута

Хоча ви цілком усвідомлюєте кохання у своєму житті, ви можете відчувати, що воно не є головним фокусом, оскільки ви той, кому потрібно точно налаштувати свою увагу на щось одне за раз. У вас пальці у багатьох горщиках, але один палець за раз — це те, як ви прокладаєте собі шлях по світу, і ви концентруватиметеся на творчості, а не на романтиці.

Майбутнє: П'ятірка Мечів

Здається, ви закінчите всю свою роботу, а потім у вас нарешті з'явиться час реорганізуватись та озирнутися назад з радістю. Майбутнє змушує вас почувати себе успішним та завершеним, що, як ви відчуваєте, не гарантовано. Вперше за всю історію майбутнє це більше, ніж просто концепція; це затвердження вашої роботи та перемоги, яка з неї виходить.

Ключові слова: Вперше за довгий час взятися за роботу, усвідомити, що ваша робота - це справа кохання, мати суворий графік, прибирати за іншими, усвідомити, що ви не живете в міхурі, ділитися, грати свою роль, досягати успіху в творчих актах, зосередитися і доводити справу до кінця, насолоджуватися силою розуму.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Минуле: Туз Жезлов, перевернутий

Якщо ви зіткнулися з великою відмовою, вважайте це маркером у вашому житті, який представляє минуле, оскільки воно офіційно закінчилося. Ви дуже намагалися отримати щось, і зрештою це пройшло повз вас. Ну, це було тоді, і це зараз, і ви, безумовно, не будете зламані однією маленькою відмовою.

На даний час: Імператор, перевернутий

Відновлення себе як авторитету у своєму житті - ось що приготував вам цей місяць, Риби, оскільки ви зможете повністю оговтатися від будь-яких недавніх втрат. Ви розумієте, що вам потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя, і хоча це не подобається всім довкола, ви знаєте, що для вас і всіх зацікавлених осіб буде краще, якщо ви приймете кілька односторонніх рішень.

Майбутнє: П'ятірка Жезлов

Ви не можете контролювати світ, але в майбутньому ви зможете контролювати себе, принаймні, так що ви можете розраховувати на ідею, якщо інші стають злими, це не ваша вина. Ви тут, щоб контролювати себе та жити своїм життям щасливо. Якщо інші вибирають засмучуватися через це, вони витрачають свій дорогоцінний час. Майбутнє змушує вас розрізняти роздратування та участь.

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