В вашем гороскопе на месяц в марте вас ждет множество изменений, узнайте, что ждет всех знаков Зодиака, передает Politeka.net.

Карты говорят все, и мы должны принять или отвергнуть то, что они открывают.

Как передает Политека, давайте посмотрим, что каждый знак зодиака получает в качестве своего гороскоп месяца марта, согласно трем картам, случайно выбранным для наших личных чтений.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года для всех знаков Зодиака:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Прошлое: Звезда, перевернутая

Пришло время отказаться от старых привычек, поскольку в этом месяце вы размышляете о том, насколько «хороши» вы были в чем-то. Хотя вы были превосходны и достойны всяческих похвал, что-то подталкивает вас двигаться дальше, и вы понимаете намек. Пришло время признать свои победы и двигаться к новым.

Настоящее время: Четверка Пентаклей

В этом месяце вы были в восторге от своих достижений, зная, что вам нужно продолжать в том же духе. Вы отлично справляетесь со своей работой, но вы также тот, кто может легко «взять слишком много отпуска», и в этом месяце вы чувствуете, что это будет неправильным шагом.

Будущее: Рыцарь Кубков

Будущее заставляет вас маршировать как настоящего солдата любви, когда вы берете с собой то, во что верите, и это работает для вас... и для тех, кто вас окружает. Вы тот, кто хочет распространять слово любви, и вы обнаружите, что это идеальное время для вас, чтобы почувствовать уверенность в своей способности учить, делиться, обеспечивать и помогать другим на вашем пути.

Ключевые слова: Воспоминания о том, кем вы были раньше, привилегия, идентичность, извлечение уроков из ошибок, знание того, что правильно, а что нет, принятие более правильных решений, оставление прошлого позади, завершение чего-то, что требует завершения, раз и навсегда.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года: Телец (20 апреля - 20 мая)

Прошлое: Иерофант, перевернутый

Вы тот, кто действительно любит изучать историю и великие учения прошлого, и хотя вы входили и выходили из духовных путей, вы все еще ищете истину любыми способами, которые, как вам кажется, интересны в данный момент. Эта карта показывает, что вы искатель, но тот, кто еще не нашел свой путь.

Настоящее время: Восьмерка Мечей, перевернутая

Настоящее предлагает вам представление о том, «чего не следует делать» относительно некоторых важных решений, которые вы примете в этом месяце. Вы человек с большим опытом и будете использовать эти знания себе на пользу в это время. Если вас подтолкнут принять решение о чем-то, вы сделаете правильный выбор, поскольку вы делаете это с опытом и знаниями за плечами.

Будущее: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Полный переворот ждет вас, Телец, когда дело дойдет до любви, поскольку вы собираетесь взять свою ситуацию и перевернуть ее. Вы, по своей природе, трудолюбивы, и когда дело доходит до вашей личной жизни, вы просто ослепительны, когда прикладываете усилия. Ваше будущее состоит из большой любви и способности преобразовывать себя.

Ключевые слова: понимание новой ситуации, чувство уверенности, но вначале неуверенности, ясное видение будущего, желание участвовать в позитивных изменениях, извлечение уроков из неудачного выбора, извлечение наилучшего из неудачной ситуации, упорный труд, осознание того, что любовь — это дело долгосрочное.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Прошлое: Семерка Мечей

То, что вам сходило с рук в прошлом, может показаться вам победой, Близнецы, и это то, над чем вам нужно будет поразмыслить в этом месяце. Иногда вы очень умны, хотя, возможно, есть вещи, которыми вы пренебрегли, и вы можете заметить, что это пренебрежение все еще у вас на уме, беспокоит вас.

Настоящее время: Пятерка Пентаклей

Вы можете видеть, что прямо сейчас вы слишком озабочены тем, чтобы все исправить, поскольку эти небрежные шаги прошлого — это просто вещи, которые вы чувствуете себя обязанными «исправить». Интересно, что вы делаете это правильно. Эта карта показывает, что вы очень усердно работаете над исправлением ошибок, и вы, несомненно, благополучно преодолеете все это, Близнецы.

Будущее: Двойка Жезлов

Будущее заставит вас оглянуться на то, что вы сделали, чтобы оказаться здесь, и вы будете гордиться тем, что выбрали праведный путь и не позволили своей склонности убегать от проблем управлять вашим миром. Вы полностью принимаете себя таким, какой вы есть, и видите этого человека как храброго, мудрого и хорошего. Вот кто вы, Близнецы.

Ключевые слова: пророчество, ясное видение, осознание того, что вы сами отвечаете за свою судьбу , понимание своих ошибок и исправление ошибок, упорный труд, уважение к рабочему месту, принятие своего положения, чувство вдохновения, вдохновение, креативность, интеллект и видение.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Прошлое: Суд, перевернутое

То, что не идет вам на пользу, это то, с чем вы боретесь, но это не значит, что вы потерпели неудачу, Рак. Вы просто узнали, что даже когда вы очень стараетесь, вы все равно рискуете не получить желаемое, но это не «вы». Так устроен мир, и это нормально...справедливо это или нет.

Настоящее время: Рыцарь Жезлов, перевернутый

Поскольку вы тот, кто будет пробовать снова и снова, вы увидите, что все, что вам действительно нужно для достижения желаемого успеха, это иметь надежный план и четкое направление. Вы можете изучать варианты, вы будете знать, что, по крайней мере, вы можете встать и сделать это снова, если понадобится. Ничто не остановит вас, даже препятствие.

Будущее: Десятка Пентаклей, перевернутая

Наконец, все у вас получается, Рак. Хотя путь сюда был трудным, вы увидите, что все ваши усилия не были напрасными. Вы оказали себе большую услугу, не сдаваясь, даже когда шансы были против вас. Именно здесь все меняется для вас, и вы можете применить все накопленные знания, над которыми работали в прошлом.

Ключевые слова: Признание ошибок, осознание того, что на этот раз все будет лучше, принятие плохого решения, признание того, что вы не получили желаемого, осознание того, что вы можете сами определять свою судьбу, взятие бразды правления в свои руки, сила в принятии решений, осмотрительность, упорный труд и зарабатывание больших денег, трата и разделение своего богатства с близкими.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года: Лев (23 июля - 22 августа)

Прошлое: Сила, перевернутое

Вы потратили много времени, показывая другим, из чего вы сделаны, и вы произвели на них большое впечатление. Тем не менее, вся эта потраченная энергия заставляет вас чувствовать себя немного истощенным, и этот недостаток энергии заставляет вас чувствовать, что вам нужен настоящий отпуск от всего этого.

Настоящее: Семерка Жезлов

Это время простоя действительно пошло вам на пользу, и хотя настоящее снова заставляет вас взяться за дело, вы также в порядке со всем этим, пока вы понимаете, когда вам нужен перерыв, и заботитесь об этом. Вы не машина, в конце концов, Лео, и хотя вам нравится впечатлять людей своей выносливостью и способностями, вы полностью осознаете, что даже вам время от времени нужен отдых. Это нормально!

Будущее: Король Жезлов

В конечном счете, именно вы сможете откинуться на спинку своего трона и почувствовать себя счастливым за приложенные вами усилия, а также за время, которое вы объявили «временем отдыха». Вы едины с миром, со своим романтическим партнером и своим местом работы. Будущее дает вам знание того, что все шаги были сделаны с целью, и что вы действительно контролируете свою жизнь.

Ключевые слова: Чувство усталости, но решимость вернуть себе силы, осознание того, что принятие некоторых важных решений лежит на ваших плечах, проявление инициативы, правильные поступки, подача правильного примера другим, готовность быть рядом с другими, нахождение порядка в хаосе и наведение порядка на будущее.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Прошлое: Туз Пентаклей, перевернутый

Что вы знаете о себе, так это то, что если проблема в деньгах, то вы снова на стрессовой машине, и это то, чем было для вас так много в прошлом, Дева. Вы задумаетесь о том, сколько времени вы потратили на бесполезное беспокойство о деньгах и финансах .

Настоящее: Девятка Кубков

И вот вы здесь сегодня, на дворе март, и что вы знаете? Все ведь получилось, не так ли? В этом месяце вы принимаете истину, которую вы никогда не считали возможной для себя, а именно, что в данный момент... все замечательно. Вас любят, и вы финансово обеспечены. Вы можете не быть миллиардером, но в вашем мире у вас есть все.

Будущее: Повешенный, перевернутое

Будущее заставляет вас видеть свою собственную жизнь с совершенно иной точки зрения, чем раньше, и это в основном потому, что вы поняли, что жизнь коротка, так зачем тратить все свое время на беспокойство? Эта карта предполагает, что ваша жизнь будет намного спокойнее в будущем, чем когда-либо в прошлом, и это хорошо для вас за эти усилия!

Ключевые слова: Признание своей уникальности, понимание того, что не всегда все складывается так, как хочется вам, но в этом все равно есть свои преимущества, гордость тем, что у вас есть, а не нытье по поводу того, чего у вас нет, уважение к своей уникальной точке зрения и следование своему внутреннему чутью, использование интуиции, творческий прогресс.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года: Весы (23 сентября - 22 октября)

Прошлое: Тройка Пентаклей

Вы всегда наслаждались похвалой, на которую вы можете рассчитывать, когда показываете другим, что вы можете сделать, и когда дело доходит до творческих актов, вы там на высоте. То, что вдохновляет вас двигаться вперед, — это принятие ваших навыков другими людьми, к чему вы привыкли в прошлом.

Настоящее время: Восьмерка Пентаклей

И вот вы снова здесь, на дворе март 2025 года, и вы снова в деле, впечатляя других своей невероятной способностью создавать искусство. Вы делаете то, что другие не могут, и гордитесь этим. Но вы не сноб в этом отношении; вы просто преданы ошибке и большую часть месяца проведете в одиночестве, работая над своим ремеслом.

Будущее: Шестерка Кубков, перевернутая

Будущее показывает, что вся ваша тяжелая работа — ничто, если вы не можете поделиться ею с кем-то, а вы определенно будете делиться многим с тем, кого любите, в грядущие дни. Будь то друг или романтический партнер, вы узнаете чувство единения с кем-то через любовь к искусству, музыке, литературе или какой-то версии творчества.

Ключевые слова: Тяжелая работа, решительная работа, любовь к своей работе, осознание того, что вы делаете то, что делаете, с целью и любовью, внимательность, выражение благодарности, гордость за все, что вы принесли в мир, готовность быть рядом с кем-то, не всегда понимать, но все равно стараться делать это.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Прошлое: Дьявол, перевернутый

Вы сделали все возможное, чтобы отказаться от вредных привычек, и достигли в этом огромного успеха, Скорпион. Хотя вы не обязательно верите, что не поддадитесь искушению снова, вы будете использовать прошлое как яркий пример того, чего не следует делать, когда дело касается этой вредной привычки, и как от нее избавиться.

Настоящее время: Отшельник, перевернутое

Чтобы достичь того, что вы намереваетесь сделать, вы будете проводить много времени в одиночестве, и это хорошо, потому что пребывание в одиночестве позволяет вам ясно увидеть себя. Вы не будете сравнивать себя с другими, и вы сможете подняться над своими собственными усилиями. Март — отличный месяц для самоисцеления и личностного роста.

Будущее: Паж Мечей, перевернутый

Учиться делать что-то новое — вот что уготовило тебе будущее, Скорпион, поскольку теперь ты тот, кто принимает идею, что ты не знаешь всего, так почему бы не узнать что-то новое и увлекательное? Ты больше не сдерживаешься, и эти плохие привычки наконец-то побеждены, раз и навсегда.

Ключевые слова: отказ от ужасных привычек, осознание того, что вы избавились от этих вредных привычек , потребность в одиночестве для медитации и размышлений о том, что станет для вас большим успехом, осознание своей подлинности, восприятие себя как настоящей личности, любовь к себе, способность постоять за себя, эмпатия, оригинальность, независимость и невинность.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года: Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Прошлое: Десятка Мечей, перевернутая

Путь к тому месту, где вы можете точно увидеть, что именно принесло боль в вашей жизни, был долгим и трудным, но вы наконец можете увидеть, что боль осталась в прошлом и больше не является частью вашей повседневной жизни. Вы извлекли урок из этой боли, и теперь вы знаете, как направить свою жизнь к позитиву. Это реально и искренне, и вы чувствуете это в своих костях.

Настоящее время: Королева Пентаклей

Пришло время снова примерить на себя роль властителя своей жизни. В этом месяце вы чувствуете себя настолько сильным и мудрым, что больше не видите смысла сдерживаться. Вы извлекли из прошлого все, что можно было извлечь, и сейчас вы здесь только ради добра, которое вас окружает.

Будущее: Двойка Пентаклей

Вам приятно знать, что будущее зависит от вас и что вы больше не раб прошлого или того, как оно заставляло вас думать. Теперь вы свободны выбирать, и вы будете выбирать. Вы способны заботиться о себе и поступать правильно по отношению к себе и другим. Вы прошли долгий путь, Стрелец.

Ключевые слова: Знание и называние событий, которые причинили вам боль, «официальный» отказ от прошлого, наслаждение тем, что вы можете сделать сейчас, исследование собственных талантов, работа с новыми знаниями, обретение детской невинности в новых начинаниях, отказ от необходимости ссылаться на прошлое, умение ценить каждый момент.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Прошлое: Девятка Жезлов, перевернутая

Дни ожидания, что кто-то другой сделает это за вас, прошли, поскольку прошлое показало вам, что если что-то нужно сделать, то это должны сделать вы и никто другой. Это был трудный урок, но он также научил вас, что ожидание ожиданий — это нечестная сделка, и ее можно избежать.

Настоящее: Тройка кубков

И вот мы здесь, и в марте вы будете вести свою жизнь так, что тот, кто мог бы увидеть вас в действии, сказал бы, что вы счастливы и любимы всеми своими друзьями. И дружба играет огромную роль в том, что заставляет вас чувствовать себя довольным. Наслаждайтесь многочисленными выходами и обедами с друзьями и семьей.

Будущее: Двойка Мечей

Ваша удача ведет вас в место в будущем, где вам придется решить, какой путь выбрать, чтобы продолжить с этой вашей большой удачей. Вы волевые и уверенные в себе, и хотя вы не уверены в том, что принесет вам будущее, вы верите, что сделаете правильный выбор... потому что вы доверяете своему суждению.

Ключевые слова: Дружба и общение, понимание того, когда пора уходить, предоставление себе периода отдыха, если ваше тело говорит вам, что пора, размышление о том, стоит ли менять свою жизнь или продолжать работать над тем, что у вас есть сейчас, улучшение отношений, важное решение, позитивное принятие и вера в добро.

Гороскоп Таро на месяц март 2025 года: Водолей (20 января - 18 февраля)

Прошлое: Десятка Жезлов

Вы только что прошли через многое из-за чьей-то чужой воли, и хотя вам не нужно ничего брать с собой, вы были довольно утомлены всем этим. Семейное давление вовлекло вас в такую ​​степень, что это почти взяло верх над вами, но теперь это надежно спрятано в прошлом. Теперь вы можете двигаться свободно, Водолей.

Настоящее время: Семерка Кубков, перевернутая

Хотя вы вполне осознаете любовь в своей жизни, вы можете чувствовать, что она не является главным фокусом, поскольку вы тот, кому нужно точно настроить свое внимание на что-то одно за раз. У вас пальцы во многих горшках, но один палец за раз — это то, как вы прокладываете себе путь по миру, и вы будете концентрироваться на творчестве, а не на романтике.

Будущее: Пятерка Мечей

Кажется, вы закончите всю свою работу, а затем у вас наконец появится время реорганизоваться и оглянуться назад с радостью. Будущее заставляет вас чувствовать себя успешным и завершенным , что, как вы чувствуете, не гарантировано. Впервые за всю историю будущее — это больше, чем просто концепция; это утверждение вашей работы и победы, которая из нее исходит.

Ключевые слова: Впервые за долгое время взяться за работу, осознать, что ваша работа — это дело любви, иметь строгий график, убирать за другими, осознать, что вы не живете в пузыре, делиться, играть свою роль, преуспевать в творческих актах, сосредоточиться и доводить дело до конца, наслаждаться силой разума.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Прошлое: Туз Жезлов, перевернутый

Если вы столкнулись с большим отказом , считайте это маркером в вашей жизни, который представляет прошлое, поскольку оно официально закончилось. Вы очень старались получить что-то, и в конечном итоге это прошло мимо вас. Ну, это было тогда, и это сейчас, и вы, безусловно, не будете сломлены одним маленьким отказом.

Настоящее время: Император, перевернутый

Восстановление себя как авторитета в своей жизни — вот что приготовил вам этот месяц, Рыбы, поскольку вы сможете полностью оправиться от любых недавних потерь. Вы понимаете, что вам нужно взять на себя ответственность за свою жизнь, и хотя это не нравится всем вокруг, вы знаете, что для вас и всех заинтересованных лиц будет лучше, если вы примете несколько односторонних решений.

Будущее: Пятерка Жезлов

Вы не можете контролировать мир, но в будущем вы сможете контролировать себя, по крайней мере, так что вы можете рассчитывать на идею, что если другие становятся злыми, это не ваша вина. Вы здесь, чтобы контролировать себя и жить своей жизнью счастливо. Если другие выбирают расстраиваться из-за этого, то они тратят свое драгоценное время. Будущее заставляет вас различать раздражение и участие.

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