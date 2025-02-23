На неделе с 24 февраля по 2 марта 2025 года жизнь пяти знаков зодиака наконец-то начнут улучшаться благодаря внутренней работе и любви к себе.

Гороскоп на неделю составили астрологи, сообщается, что пять знаков Зодиака ждет удача с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.

Во вторник, 25 февраля, мы можем чувствовать себя ограниченными в этом энергетическом потоке.

Меркурий и Сатурн объединятся в Рыбах, привнося жесткость и потребность быть точным или логичным в вашем мыслительном процессе. Хотя эта дихотомия между Меркурием и Сатурном отнимает некоторые врожденные качества Рыб, вы можете использовать ее в своих интересах.

Как передает Политека, жизнь, наконец, начнет улучшаться у пяти знаков зодиака с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Гороскоп на неделю, пять знаков Зодиака ждет удача с 24 февраля по 2 марта:

Дева

Ваши отношения улучшатся, когда вы откроете свое сердце новому началу. Новолуние в Рыбах в четверг, 27 февраля, восходит в вашем доме отношений, давая вам желание работать над общением, близостью и поддержкой.

Эта ясность поможет вам обрести новую любовь, если вы одиноки, или шанс начать все заново в уже существующих отношениях. С Северным узлом в Рыбах эта энергия будет ощущаться особенно остро, поскольку вас направляют к принятию вашей романтической судьбы.

Вас ждут перемены, но вселенная замышляет приблизить вас к тому, чего вы всегда хотели. Важно доверять тому, куда вас направляют, и не цепляться за какую-либо картину того, какой вы себе представляли жизнь. Лучший способ двигаться вперед — принять неизвестность и продолжать отдавать приоритет любви, которую вы чувствуете к своему партнеру.

Не бойтесь перемен настолько , чтобы упустить тот самый процесс, который поможет вам достичь своей судьбы. Будьте внимательны к любым контролирующим или основанным на страхе решениям, поскольку для вас уготовано так много любви — но вы должны впустить ее.

Гороскоп на неделю, пять знаков Зодиака ждет удача с 24 февраля по 2 марта - Весы.

Нормально менять свое мнение, прекрасные Весы, и, возможно, это улучшит ваши отношения на этой неделе. За последний год вас уже направляли на то, чтобы вы проделали большую работу над собой и своими отношениями — но это не значит, что вы уже закончили.

Все, через что вы прошли, подготовило вас к этому моменту, поскольку Венера войдет в ретроградное движение в Овне в субботу, 1 марта. Хотя вы, как известно, один из самых флиртующих представителей зодиака, вы также склонны к невероятной преданности.

Это замечательная черта; однако она также может удерживать вас в отношениях долгое время после того, как вы переросли их. Вы готовы увидеть правду о своих отношениях и сделать выбор в пользу роста за пределы того, что вы когда-то думали, что хотите.

Вам не нужно предвидеть, к чему приведет этот процесс, просто позвольте себе приветствовать каждый момент, зная, что вы больше никогда не пожертвуете собой или своими мечтами.

Гороскоп на неделю, пять знаков Зодиака ждет удача с 24 февраля по 2 марта, среди них - Стрелец.

Позволяя себе расти, вы становитесь лучше, а также это помогает улучшить ваши отношения. Неудивительно, что вы один из самых стеснительных в отношении обязательств знаков во всем зодиаке. Это не потому, что вы не жаждете долгосрочных отношений, а потому, что вам нужно узнать, что значит быть по-настоящему свободным.

Часто кажется, что обязательства означают потерю свободы, хотя на самом деле, если они связаны с правильным человеком, они могут дать вам возможность жить жизнью своей мечты.

Скорпион

Сосредоточьтесь на том, что находится под вашим контролем, Скорпион. У вас так много мечтаний о том, какой вы хотите видеть свою романтическую жизнь. В прошлом вы боялись неопределенности в отношениях или того, что нужно изменить, чтобы они стали реальностью.

Теперь все по-другому. Вы начинаете понимать, что больше не можете игнорировать голос своего внутреннего «я». Вы можете создать в своей жизни все, что захотите, но вы также должны быть готовы приложить усилия, чтобы это произошло.

Дайте себе время отдохнуть и позаботьтесь о своем эмоциональном теле — но знайте, что вы делаете это с определенной целью. У вас есть все, что нужно, чтобы изменить свою жизнь, улучшить существующие или будущие отношения.

Рак

Рак, вы должны позволить любви прийти легко, и как только вы это сделаете, отношения встанут на свои места. Вы прошли через столько в своей жизни, что часто застреваете в мысли, что любовь всегда должна работать.

Это не так. Вместо того, чтобы продолжать бороться с трудностями в отношениях и в жизни, которую вы пытаетесь создать, вам нужно отпустить и сдаться. Нормально бояться, что аспекты этой новой главы могут оказаться такими же, как и раньше, однако они не обязательно обоснованы.

Вы достаточно выросли, чтобы доверять своей способности привлекать здоровую, непоколебимую любовь — такую, которая не похожа ни на что из того, что вы испытывали раньше. Однако в этом процессе вам также придется расширить свое мышление, чтобы иметь возможность оставлять место для тех, кто, возможно, раньше не был вашим типом.

Независимо от того, связаны ли эти изменения с путешествиями, новыми впечатлениями или желанием сказать «да» свиданию, позвольте себе исследовать то, что находит отклик, вместо того, чтобы отказываться от всего, говоря твердое «нет».

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