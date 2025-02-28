Щоденний гороскоп з карт Таро для всіх знаків зодіаку на 28 лютого вже склали астрологи, дізнайтеся, що принесе цей день.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 28 лютого, передає Politeka.net.

Нам належить виконати важливі справи, але шлях до них може бути туманним. Тому настав час досліджувати душу, щоб зрозуміти себе, що ми відчуваємо і як усе це вписується у загальну картину.

Якщо ви маєте час, проведіть особисту інвентаризацію всіх сфер вашого життя, які покращилися.

Потім складіть список того, над чим вам доведеться попрацювати далі.

Подивіться, як ваші найсильніші сторони з'явилися зі слабкості, і подякуйте всесвіту за те, що він був поруч і підтримував вас, поки ви справлялися зі своїми особистими випробуваннями.

Як передає Політека, дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 28 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, Перевернута

Безперечно, це був важкий тиждень у багатьох відношеннях, але хороша новина в тому, що справи йдуть на виправлення.

Зараз ви почуваєтеся негативно, але це може бути ваша втома. Подрімайте трохи; скоро вам стане краще.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця

Ви – боєць. Ви так довго тримаєтеся за цю проблему, що ваші емоції заніміли, а руки втомилися від боротьби.

Але ж ви не хочете зайти так далеко тільки для того, щоб здатися, чи не так?

Ні, ти маєш більше витримки. Тобі треба докопатися до глибин свого духу, щоб знайти того внутрішнього воїна, який ніколи не здається.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Смерть, Перевернута

Це не найкращий час, щоб починати щось нове. Насправді ви можете ризикнути і накласти один на одного справи. Вам прийдеться.

Не дозволяйте собі піддатися спокусі зробити більше, ніж потрібно зараз.

Зосередьтеся на завершенні цієї справи, а потім ви зможете вільно перейти до наступної, не стримуючись попередніми зобов'язаннями.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте

Ти знову туди піднімешся. Все йшло добре, але потім раптово твоя невпевненість стала на шляху.

Вам може бути сумно від того, що ви самі саботували, але це не обов'язково кінець вашого шляху.

Позначте цей день як новий початок, в якому ви станете мудрішим, ніж будь-коли раніше.

Невеликі невдачі трапляються, але ви можете використовувати цю сходинку для вдосконалення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: пара жезлів

Колеса вашого розуму продовжують обертатися, і ви ставите питанням, що вам робити.

Коли справа доходить до вирішення проблем, йдіть старим перевіреним шляхом.

Створіть таблицю, розділивши всі ваші плюси та мінуси навпіл.

Зважте кожну область, щоб прояснити, що вам потрібно чи хочеться, і чому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Усі відповіді, які вам потрібні, знаходяться усередині. Стати тихим і спокійним, щоб ваш дух міг говорити з вами.

Дозвольте собі оточити себе тишею, щоб ви могли почути внутрішній голос, який дасть вам керівництво, на яке ви так чекаєте у своєму житті.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Турбота про себе, саморозвиток, час займатися чимось для себе — ось що вам потрібно.

Ви так багато віддали світові своїм друзям, а у вас залишилося так мало енергії.

Зробіть крок назад і припиніть битися в битвах, які вам не під силу. Передайте їх всесвіту та насолоджуйтесь світом.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник, перевернута

Більше не треба ховатись від світу. Настав час знову вийти у гру життя.

Вам потрібен був час, щоб подумати, але тепер, коли ви розумієте, що змусило вас почуватися саме так, ви не схибнете, як це було в минулому.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів

Ви втомилися від змін, але без них все стає застійним і неживим.

Завжди будуть речі, що змінюються. Так життя постійно знаходить свою рівновагу.

Ваше завдання – навчитися бути гнучким. Плисти за течією.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Кубків

У вас є гаряче бажання спробувати реалізувати гарну ідею.

Коли це відбувається, ваші думки та мрії можуть зосередитися на тому, як змусити речі відбутися для вас, тому поки ви хоча б не спробуєте, викинути це зі своєї системи буде здаватися неможливим. Так що дерзайте.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Відсутність ясності, яку ви зараз відчуваєте, є причиною того, що важко зрозуміти, чого ви хочете.

Ви заплутуєте себе та оточуючих.

Зупиніться на деякий час і спробуйте перегрупуватись. Вам не потрібно нікуди поспішати, доки ви не будете готові.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Ви засмучені тим, що сталося. Це цілком зрозуміло.

Не намагайтеся засунути свій біль під килим. Дозвольте собі добре виплакатися.

Це цілющі сльози, які допоможуть вам впоратися зі своїми емоціями і дадуть вам сили спробувати ще раз.

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