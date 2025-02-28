Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 28 февраля уже составили астрологи, узнайте, что принесет этот день.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 28 февраля, передает Politeka.net.

Нам предстоит выполнить важные дела, но путь к ним может показаться туманным. Поэтому пришло время исследовать душу, чтобы понять себя, что мы чувствуем и как все это вписывается в общую картину.

Если у вас есть время, проведите личную инвентаризацию всех сфер вашей жизни, которые улучшились.

Затем составьте список того, над чем вам предстоит поработать дальше.

Посмотрите, как ваши самые сильные стороны появились из слабости, и поблагодарите вселенную за то, что она была рядом и поддерживала вас, пока вы справлялись со своими личными испытаниями.

Как передает Политека, узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 28 февраля.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Мечей, Перевернутая

Несомненно, это была трудная неделя во многих отношениях, но хорошая новость в том, что дела идут на поправку.

Сейчас вы чувствуете себя негативно, но это может быть ваша усталость. Вздремните немного; скоро вам станет лучше.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Колесница

Вы — боец. Вы так долго держитесь за эту проблему, что ваши эмоции онемели, а руки устали от борьбы.

Но вы же не хотите зайти так далеко только для того, чтобы сдаться, не правда ли?

Нет, у тебя больше выдержки. Тебе нужно докопаться до глубин своего духа, чтобы найти того внутреннего воина, который никогда не сдается.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Смерть, Перевернутая

Это не лучшее время, чтобы начинать что-то новое. На самом деле, вы можете рискнуть и наложить друг на друга дела. Вам придется.

Не позволяйте себе поддаться соблазну сделать больше, чем необходимо в данный момент.

Сосредоточьтесь на завершении этого одного дела, а затем вы сможете свободно перейти к следующему, не сдерживаясь предыдущими обязательствами.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Ты снова туда поднимешься. Все шло хорошо, но потом внезапно твоя неуверенность встала на пути.

Вам может быть грустно от того, что вы сами себя саботировали, но это не обязательно конец вашего пути.

Отметьте этот день как новое начало, в котором вы станете мудрее, чем когда-либо прежде.

Небольшие неудачи случаются, но вы можете использовать эту ступеньку для совершенствования.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Колеса вашего разума продолжают вращаться, и вы задаетесь вопросом, что вам делать.

Когда дело доходит до решения проблем, идите старым проверенным путем.

Создайте таблицу, разделив все ваши плюсы и минусы пополам.

Взвесьте каждую область, чтобы прояснить, что вам нужно или хочется и почему.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Все ответы, которые вам нужны, находятся внутри. Станьте тихими и спокойными, чтобы ваш дух мог говорить с вами.

Позвольте себе окружить себя тишиной, чтобы вы могли услышать внутренний голос, который даст вам руководство, которого вы так ждете в своей жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Забота о себе, саморазвитие, время, чтобы заниматься чем-то для себя — вот что вам нужно.

Вы так много отдали миру, своим друзьям, а у вас осталось так мало энергии.

Сделайте шаг назад и прекратите сражаться в битвах, которые вам не по плечу. Передайте их вселенной и наслаждайтесь миром.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Больше не нужно прятаться от мира. Пришло время снова выйти в игру жизни.

Вам нужно было время, чтобы подумать, но теперь, когда вы понимаете, что заставило вас чувствовать себя именно так, вы не оступитесь, как это было в прошлом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Вы устали от перемен, но без них все становится застойным и безжизненным.

Всегда будут вещи, которые меняются. Так жизнь постоянно находит свое равновесие.

Ваша задача — научиться быть гибким. Плыть по течению.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

У вас есть горячее желание попробовать реализовать хорошую идею.

Когда это происходит, ваши мысли и мечты могут сосредоточиться на том, как заставить вещи произойти для вас, поэтому, пока вы хотя бы не попытаетесь, выбросить это из своей системы будет казаться невозможным. Так что дерзайте.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Отсутствие ясности, которое вы сейчас ощущаете, является причиной того, что вам трудно понять, чего вы хотите.

Вы запутываете себя и окружающих.

Остановитесь на некоторое время и попытайтесь перегруппироваться. Вам не нужно никуда торопиться, пока вы не будете готовы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Вы расстроены тем, что произошло. Это вполне понятно.

Не пытайтесь засунуть свою боль под ковер. Позвольте себе хорошенько выплакаться.

Это исцеляющие слезы, которые помогут вам справиться со своими эмоциями и дадут вам силы попробовать еще раз.

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