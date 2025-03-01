Завдяки простим продуктам та швидкості приготування цей рецепт стане ідеальним варіантом для вечері.

Автор кулінарного сайту aniagotuje поділилася рецептом курки у вершковому соусі з пармезаном – страва виходить неймовірно ніжною та ароматною.

Завдяки вершкам і пармезану соус набуває оксамитової консистенції, а куряче філе залишається соковитим і м'яким. Цей рецепт стане чудовим вибором для сімейної вечері або вечері при свічках, пише Politeka.net.

Для курки:

- 800 г курячого філе (1 велика грудка або 2 невеликі);

- 20 г пшеничного борошна (1 повна ложка);

- 20 г тертого пармезану;

- 2 ст. л. освітленого вершкового масла (до 40 г);

- 1 ч. л. солі;

- ½ ч. л. меленого перцю.

Для вершкового соусу:

- 150 мл вершків (30% або 18% для соусів);

- 200 мл гарячої води або легкого бульйону;

- 1 велика цибулина (до 200 г);

- 6 зубчиків часнику (близько 30 г);

- 30 г тертого пармезану;

- 2 ст. л. освітленого вершкового масла (до 40 г);

- Кілька листочків петрушки або орегано.

Для подачі:

- свіжомелений перець;

- Тертий пармезан.

Приготування:

Курячі грудки очистити від хрящів і плівок, потім нарізати на рівномірні шматочки. Натерти спеціями. В окремій мисці змішати борошно з пармезаном, потім обваляти в цій суміші курячі шматочки.

Розігріти сковороду, розтопити вершкове масло і обсмажити курку по 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки. Перекласти обсмажену філе на тарілку, ділиться Politeka.net.

У ту ж сковороду додати ще олії та викласти дрібно нарізану цибулю. Обсмажувати курку 5 хвилин на середньому вогні, потім додати подрібнений часник і готувати ще хвилину. Влити вершки та гарячу воду, помішуючи, потім додати тертий пармезан. Ретельно розмішати, щоб сир повністю розчинився.

Повернути курку в соус, накрити кришкою та готувати ще 2 хвилини на мінімальному вогні. За потреби додати більше рідини. Готову страву прикрасити свіжомеленим перцем і зеленню.

Курка у вершковому соусі з пармезаном чудово поєднується з картопляним пюре, пастою або рисом, створюючи насичену та збалансовану вечерю.

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