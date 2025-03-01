Благодаря простым продуктам и быстроте приготовления этот рецепт станет идеальным вариантом для ужина.

Автор кулинарного сайта aniagotuje поделилась рецептом курицы в сливочном соусе с пармезаном — блюдо получается невероятно нежным и ароматным.

Благодаря сливкам и пармезану соус приобретает бархатную консистенцию, а куриное филе остается сочным и мягким. Этот рецепт станет отличным выбором для семейного ужина или ужина при свечах, пишет Politeka.net.

Для курицы:

– 800 г куриного филе (1 большая грудка или 2 небольшие);

– 20 г пшеничной муки (1 полная ложка);

– 20 г тертого пармезана;

– 2 ст. л. осветленного сливочного масла (до 40 г);

– 1 ч. л. соли;

– ½ ч. л. молотого перца.

Для сливочного соуса:

– 150 мл сливок (30% или 18% для соусов);

– 200 мл горячей воды или легкого бульона;

– 1 крупная луковица (до 200 г);

– 6 зубчиков чеснока (около 30 г);

– 30 г тертого пармезана;

– 2 ст. л. осветленного сливочного масла (до 40 г);

– несколько листочков петрушки или орегано.

Для подачи:

– свежемолотый перец;

– тертый пармезан.

Приготовление:

Куриную грудку очистить от хрящей и пленок, затем нарезать на равномерные кусочки. Натереть специями. В отдельной миске смешать муку с пармезаном, затем обвалять в этой смеси куриные кусочки.

Разогреть сковороду, растопить сливочное масло и обжарить курицу по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложить обжаренное филе на тарелку, делится Politeka.net.

В ту же сковороду добавить еще масла и выложить мелко нарезанный лук. Обжаривать курицу 5 минут на среднем огне, затем добавить измельченный чеснок и готовить еще минуту. Влить сливки и горячую воду, помешивая, затем добавить тертый пармезан. Тщательно размешать, чтобы сыр полностью растворился.

Вернуть курицу в соус, накрыть крышкой и готовить еще 2 минуты на минимальном огне. При необходимости добавить больше жидкости. Готовое блюдо украсить свежемолотым перцем и зеленью.

Курица в сливочном соусе с пармезаном прекрасно сочетается с картофельным пюре, пастой или рисом, создавая насыщенный и сбалансированный ужин.

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