Якщо телефон не бачить мережу і на екрані з'являється повідомлення «SIM не виявлено», проблема може бути як у пристрої, так і в сім-карті.

Спочатку слід переконатися, що SIM-карта встановлена ​​правильно і відсутність мережі не пов'язана з цією проблемою.

Вона має щільно прилягати до контактів, а слот не повинен бути пошкоджений. Деякі моделі смартфонів працюють виключно з eSIM, тому фізичний картоприймач у них відсутній. Також можливі механічні пошкодження сім-карти, особливо якщо вона була обрізана вручну або змістилася через удар.

Якщо сім-карта встановлена ​​правильно, але пристрій її не розпізнає, а мережа не з'являється - варто перевірити налаштування. Іноді увімкнено авіарежим, в якому мобільна мережа відключена. У такому випадку досить просто вимкнути цей режим. Також SIM-картку можна деактивувати в налаштуваннях смартфона. Якщо це так, потрібно знайти відповідний пункт у меню та знову включити її.

Проблема може бути пов'язана із самою сім-картою. Щоб перевірити це, можна вставити її в інший телефон. Якщо вона там теж не працює, швидше за все, пошкоджено саму карту або термін її дії закінчився. Оператори іноді блокують номери, якщо ними довго не користуються, або відключають картку за недотримання умов тарифного плану. У цьому випадку слід звернутися до служби підтримки оператора.

Іноді допомагає просте перезавантаження пристрою. Перед цим можна вийняти SIM-картку, почекати кілька хвилин та вставити її назад. Додатково варто очистити кеш телефону, оскільки системні помилки можуть заважати коректній роботі картки.

Якщо проблема пов'язана з системним збоєм, це допоможе скинути налаштування мережі. У смартфонах на Android це можна зробити через розділ "Система", обравши пункт скидання налаштувань мобільного інтернету, Wi-Fi та Bluetooth. На iPhone цей параметр знаходиться в розділі "Основні" → "Скинути". Після налаштування мережі повернуться до заводських.

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