Если телефон не видит сеть и на экране появляется сообщение «SIM не обнаружена», проблема может быть как в самом устройстве, так и в сим-карте.

Сначала стоит убедиться, что SIM-карта установлена правильно и отсутсвие сети не связано с данной проблемой.

Она должна плотно прилегать к контактам, а слот не должен быть поврежден. Некоторые модели смартфонов работают исключительно с eSIM, поэтому физический картоприемник у них отсутствует. Также возможны механические повреждения сим-карты, особенно если она была обрезана вручную или сместилась из-за удара.

Если сим-карта установлена верно, но устройство ее не распознаёт, а сеть не появляется - стоит проверить настройки. Иногда включен авиарежим, в котором мобильная сеть отключена. В таком случае достаточно просто выключить этот режим. Также SIM-карта может быть деактивирована в настройках смартфона. Если это так, нужно найти соответствующий пункт в меню и снова включить её.

Проблема может быть связана с самой сим-картой. Чтобы проверить это, можно вставить ее в другой телефон. Если она там тоже не работает, скорее всего, повреждена сама карта или срок ее действия истёк. Операторы иногда блокируют номера, если ими долго не пользуются, или отключают карту при несоблюдении условий тарифного плана. В этом случае стоит обратиться в службу поддержки оператора.

Иногда помогает простая перезагрузка устройства. Перед этим можно вынуть SIM-карту, подождать несколько минут и вставить её обратно. Дополнительно стоит очистить кэш телефона, так как системные ошибки могут мешать корректной работе карты.

Если проблема связана с системным сбоем, поможет сброс настроек сети. В смартфонах на Android это можно сделать через раздел «Система», выбрав пункт сброса настроек мобильного интернета, Wi-Fi и Bluetooth. На iPhone этот параметр находится в разделе «Основные» → «Сброс». После процедуры настройки сети вернутся к заводским.

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