Якщо смартфон намок, вмикати його не можна, оскільки це може призвести до короткого замикання. Розбірний корпус дозволяє відразу витягти акумулятор та інші знімні деталі, але якщо монолітний гаджет, краще звернутися в сервісний центр.

Також однією з найпоширеніших причин відмови роботи є розрядка батареї. Якщо телефон довго лежав без використання, можливо, стався глибокий розряд. У такому випадку необхідно підключити його до зарядного пристрою та залишити на кілька годин.

Перші ознаки заряджання можуть з'явитися не відразу, але якщо через тривалий час змін немає, перевірте зарядний пристрій, кабель і роз'єм.

Смартфон, який вмикається лише при підключенні до заряджання, швидше за все, має несправну батарею. Якщо пристрій має більше двох років, акумулятор може втратити ємність і потребує заміни. Іноді проблема пов'язана із забрудненням контактів – за наявності знімного акумулятора їх можна обережно очистити.

Якщо телефон перестав увімкнутись після падіння, причиною можуть бути внутрішні пошкодження. У старих моделях іноді допомагало розбирання та повторне складання пристрою, але сучасні монолітні смартфони вимагають професійного ремонту. У сервісі зможуть визначити, які деталі пошкоджені та замінити їх.

Випадки, коли телефон вібрує, але екран залишається чорним, можуть вказувати на несправність модуля дисплея, обрив шлейфу або поломку контролера живлення. У цьому випадку без діагностики та ремонту у сервісному центрі не обійтися.

Несправна кнопка увімкнення також може стати причиною проблеми. Поступове погіршення роботи кнопки - сигнал про те, що її час замінити. Самостійно виконати такий ремонт складно, тож краще довіритися фахівцям.