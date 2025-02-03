Если смартфон намок, включать его нельзя, так как это может привести к короткому замыканию. Разборный корпус позволяет сразу извлечь аккумулятор и другие съемные детали, но если гаджет монолитный, лучше обратиться в сервисный центр.

Также одной из самых распространенных причин отказа в работе является разрядка батареи. Если телефон долго лежал без использования, возможно, произошел глубокий разряд. В таком случае необходимо подключить его к зарядному устройству и оставить на несколько часов.

Первые признаки зарядки могут появиться не сразу, но если через длительное время изменений нет, стоит проверить зарядное устройство, кабель и разъем.

Смартфон, который включается только при подключении к зарядке, скорее всего, имеет неисправную батарею. Если устройству более двух лет, аккумулятор мог потерять емкость и требует замены. Иногда проблема связана с загрязнением контактов — при наличии съемного аккумулятора их можно аккуратно очистить.

Если телефон перестал включаться после падения, причиной могут быть внутренние повреждения. В старых моделях иногда помогала разборка и повторная сборка устройства, но современные монолитные смартфоны требуют профессионального ремонта. В сервисе смогут определить, какие детали повреждены, и заменить их.

Случаи, когда телефон вибрирует, но экран остается черным, могут указывать на неисправность дисплейного модуля, обрыв шлейфа или поломку контроллера питания. В этом случае без диагностики и ремонта в сервисном центре не обойтись.

Неисправная кнопка включения также может стать причиной проблемы. Постепенное ухудшение работы кнопки — сигнал о том, что ее пора заменить. Самостоятельно выполнить такой ремонт сложно, поэтому лучше довериться специалистам.