Злом облікового запису Viber може поставити під загрозу ваші дані, тому важливо знати, що робити в такій ситуації і як запобігти її майбутньому.

При підозрі на злом спочатку потрібно повідомити друзів і близьких через інші канали зв'язку, щоб вони не надсилали вам конфіденційні дані через Viber.

Потім спробуйте увійти до свого облікового запису, вказавши номер телефону та ввівши код із SMS. Це часто допомагає витіснити зловмисника. Якщо відновити доступ не вдалося, можливо, зломщик активував подвійну перевірку, і SMS не надходить.

У цьому випадку доведеться почекати тиждень, щоб система надіслала новий код. Після цього повторіть спробу входу. Для запобігання подібним ситуаціям важливо використовувати надійні паролі, що складаються з букв, цифр і символів, і робити їх унікальними для кожного сервісу.

Активувати двофакторну автентифікацію можна через налаштування месенджера або за допомогою інших програм, таких як Google Authenticator.

Регулярно перевіряйте пристрої, з яких здійснюється вхід до облікового запису, і при необхідності відключайте підозрілі сеанси.

Також важливо завершувати сеанси на пристроях, якими ви не користуєтеся, особливо перед продажем або передачею гаджета. Щоб змінити доступ до телефону, рекомендується попередньо вийти зі свого облікового запису.

Якщо SIM-картка була втрачена або потрапила в чужі руки, негайно зв'яжіться з мобільним оператором для її блокування. Якщо компрометує обліковий запис, зверніться до служби підтримки Viber через браузер з будь-якого пристрою.

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