Взлом аккаунта Viber может поставить под угрозу ваши данные, поэтому важно знать, что делать в такой ситуации и как предотвратить её в будущем.

При подозрении на взлом первым делом нужно сообщить друзьям и близким через другие каналы связи, чтобы они не отправляли вам конфиденциальные данные через Viber.

Затем попробуйте войти в свою учетную запись, указав номер телефона и введя код из SMS. Это часто помогает вытеснить злоумышленника. Если доступ восстановить не удалось, возможно, взломщик активировал двойную проверку, и SMS не приходит.

В этом случае придется подождать неделю, чтобы система отправила новый код. После этого повторите попытку входа. Для предотвращения подобных ситуаций важно использовать надежные пароли, состоящие из букв, цифр и символов, и делать их уникальными для каждого сервиса.

Активировать двухфакторную аутентификацию можно через настройки мессенджера или с помощью сторонних приложений, таких как Google Authenticator.

Регулярно проверяйте устройства, с которых осуществляется вход в аккаунт, и при необходимости отключайте подозрительные сеансы. Особое внимание уделяйте уведомлениям о подозрительных действиях и оперативно реагируйте, меняя пароли.

Также важно завершать сеансы на устройствах, которыми вы больше не пользуетесь, особенно перед продажей или передачей гаджета. При смене телефона рекомендуется предварительно выйти из своей учетной записи, чтобы избежать проблем с доступом.

Если ваша SIM-карта была утрачена или попала в чужие руки, немедленно свяжитесь с мобильным оператором для её блокировки. В случае компрометации учетной записи обратитесь в службу поддержки Viber через браузер с любого устройства.

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