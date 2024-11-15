Дізнайтеся, як захистити свій мобільний телефон від прослуховування, експерти назвали найпростіші способи.

Підслуховування та злом телефону може розкрити вашу конфіденційну інформацію, поставити під загрозу вашу конфіденційність та завдати шкоди вашій репутації, безпеці чи фінансам.

Як захистити смартфон від прослуховування та злому:

Важливо знати, як захистити свій мобільний телефон від прослуховування та злому.

Оновіть свій телефон. Один із найпростіших та найефективніших способів захистити свій мобільний телефон від прослуховування та злому – оновлювати його до останньої версії програмного забезпечення та прошивки.

Ці оновлення часто включають виправлення та виправлення безпеки, що усувають відомі вразливості та помилки, які можуть використовувати перехоплювачі.

Зашифруйте ваші дані. Ще один спосіб захистити свій мобільний телефон від прослуховування та злому – зашифрувати дані. Шифрування — це процес перетворення ваших даних на код, який можете розшифрувати тільки ви або гаданий одержувач за допомогою ключа.

Щоб захистити телефон від прослуховування та злому, уникайте публічних мереж. Третій спосіб захистити свій мобільний телефон від прослуховування – уникати публічних мереж.

Громадські мережі — це бездротові мережі, до яких може бути підключено будь-який без пароля, наприклад, у кафе, аеропортах, готелях або бібліотеках.

Вимкнути небажані функції. Четвертий спосіб захистити свій мобільний телефон від прослуховування та злому – вимкнути небажані функції.

Джерело: linkedin .

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