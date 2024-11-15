Подслушка и взлом телефона может раскрыть вашу конфиденциальную информацию, поставить под угрозу вашу конфиденциальность и нанести ущерб вашей репутации, безопасности или финансам.
Как защитить смартфон от прослушки и взлома:
Важно знать, как защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома.
Обновите свой телефон. Один из самых простых и эффективных способов защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома — обновлять его до последней версии программного обеспечения и прошивки.
Эти обновления часто включают исправления и исправления безопасности, устраняющие известные уязвимости и ошибки, которые могут использовать перехватчики.
Зашифруйте ваши данные. Еще один способ защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома — зашифровать данные. Шифрование — это процесс преобразования ваших данных в код, который можете расшифровать только вы или предполагаемый получатель с помощью ключа.
Чтобы защитить телефон от прослушки и взлома, избегайте публичных сетей. Третий способ защитить свой мобильный телефон от прослушивания — избегать публичных сетей.
Публичные сети — это беспроводные сети, к которым может подключиться любой без пароля, например, в кафе, аэропортах, гостиницах или библиотеках.
Отключить нежелательные функции. Четвертый способ защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома— отключить нежелательные функции.
Источник: linkedin.
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