Узнайте, как защитить свой мобильный телефон от прослушивания, эксперты назвали самый простые способы.

Подслушка и взлом телефона может раскрыть вашу конфиденциальную информацию, поставить под угрозу вашу конфиденциальность и нанести ущерб вашей репутации, безопасности или финансам.

Как защитить смартфон от прослушки и взлома:

Важно знать, как защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома.

Обновите свой телефон. Один из самых простых и эффективных способов защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома — обновлять его до последней версии программного обеспечения и прошивки.

Эти обновления часто включают исправления и исправления безопасности, устраняющие известные уязвимости и ошибки, которые могут использовать перехватчики.

Зашифруйте ваши данные. Еще один способ защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома — зашифровать данные. Шифрование — это процесс преобразования ваших данных в код, который можете расшифровать только вы или предполагаемый получатель с помощью ключа.

Чтобы защитить телефон от прослушки и взлома, избегайте публичных сетей. Третий способ защитить свой мобильный телефон от прослушивания — избегать публичных сетей.

Публичные сети — это беспроводные сети, к которым может подключиться любой без пароля, например, в кафе, аэропортах, гостиницах или библиотеках.

Отключить нежелательные функции. Четвертый способ защитить свой мобильный телефон от прослушки и взлома— отключить нежелательные функции.

Источник: linkedin.

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