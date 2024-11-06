Популярність Тирамісу пояснюється не тільки незрівнянним смаком, але й вишуканим виглядом та м'якістю, адже десерт буквально тане в роті.

Як приготувати Тирамісу вдома, використовуючи прості інгредієнти, та на що слід звернути особливу увагу, щоб отримати ідеальний десерт, — про це розповіла Ліза Глінська.

Починаємо з основи — бісквітів Savoiardi



Щоб приготувати Тирамісу, спершу потрібні палички Savoiardi, які є основою для цього десерту. Їх можна купити у магазині, але приготувати вдома теж нескладно. Починаємо з відокремлення білків від жовтків. Білки збиваємо з цукром, поступово додаючи його для досягнення міцних піків. Жовтки, також змішані з цукром, мають стати легкими та повітряними. Потім білок та жовток об'єднуються в легку масу, до якої додається борошно. Важливо замішувати тіста акуратно, щоб зберегти повітряність, інакше бісквіт не вийде пухким.

Випікання та секрети ідеального Savoiardi



Коли тісто готове, його перекладають у кондитерський мішок і формують палички на застеленому пергаментом деко. Для отримання хрусткої корочки їх посипають цукровою пудрою. Savoiardi випікають при температурі 170°C близько 15 хвилин до золотистого кольору. У процесі випікання бісквіт набуває тієї структури, що з легкістю поглинає каву, яка є основним ароматизатором для цього десерту.

Готуємо крем для Тирамісу



Ключова складова, що робить Тирамісу неповторним, — крем на основі маскарпоне та збитих вершків. Для цього спочатку збивають маскарпоне зі свіжими вершками до стійких піків. Якщо ж немає готового маскарпоне, можна приготувати його вдома: достатньо нагріти вершки з краплею лимонного соку, щоб отримати потрібну текстуру. Далі готується ще одна частина крему — збиті білки з цукром, які додають крему легкості. Жовтки також збиваються з цукром і змішуються з кремом із маскарпоне та білків.

Як зібрати Тирамісу



Коли всі інгредієнти готові, настав час зібрати десерт. Щоб приготувати Тирамісу правильно, слід обрати прозору форму — це дозволить бачити шари, що виглядає дуже ефектно. Бісквіти Savoiardi опускають у холодну каву, до якої можна додати трохи алкоголю, як-от ром чи лікер, але за бажанням. Бісквіти вкладаються шарами у форму, чергуючись із кремом. Кожен шар акуратно притискається, щоб він рівномірно просочився.

Завершальні штрихи і подача



Щоб приготувати Тирамісу досконало, необхідно дати десерту просочитися в холодильнику близько 2 годин. Перед подачею поверхню Тирамісу присипають какао-порошком, що надає йому класичного вигляду та підсилює смак. Після цього десерт можна нарізати або подавати ложкою, адже справжнє Тирамісу, за італійськими традиціями, має бути ніжним і ледь тримати форму.

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