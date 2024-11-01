Шеф-повар Марко Черветті пропонує справжній італійський рецепт тірамісу, для приготування якого не потрібна духовка.

Щоб приготувати тірамісу, візьміть такі інгредієнти: сир Маскарпоне - 250 г, яйця - 3 шт, печиво Савоярді - 10 шт, цукор - 50 г, сіль - 1 г, Американо - 240 мл, тертий чорний шоколад - 2 г.

Розпочніть із приготування крему. Відокремте жовтки від білків: у окремій мисці збийте білки з дрібкою солі до утворення міцної піни. В іншій мисці змішайте жовтки з цукром, поки маса не стане світлою та кремовою. Додайте сир маскарпоне до жовткової суміші та обережно перемішайте до однорідності. Потім, поступово та акуратно, введіть збиті білки до маскарпоне.

Приготуйте каву для просочення печива. Заваріть американо або використайте еспресо, щоб забезпечити десерту багатий кавовий смак. Обережно занурюйте кожен шматок Савоярді у каву, не допускаючи надмірного розмокання. Візьміть форму для десерту та викладіть перший шар печива на дно, після чого покрийте його товстим шаром крему.

Продовжуйте викладати шари, чергуючи кавове печиво і крем, поки не використаєте всі інгредієнти. Останній шар завершіть кремом, ретельно його розрівнюючи. За бажанням посипте верх тірамісу тертим чорним шоколадом, який надасть десерту виразного шоколадного смаку. За словами Марко Черветті, тертий шоколад додає тірамісу більше аромату, ніж традиційний какао-порошок.

Поставте тірамісу в холодильник мінімум на 8 годин, щоб усі шари просочилися і десерт набув потрібної консистенції.

Цей рецепт тірамісу стане вашим улюбленим, адже його приготування неймовірно просте, а смак – незабутній.

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