Шеф-повар Марко Черветти предлагает настоящий итальянский рецепт тирамису, для приготовления которого не нужна духовка.

Чтобы приготовить тирамису, возьмите следующие ингредиенты: сыр Маскарпоне – 250 г, яйца – 3 шт, печенье Савоярди – 10 шт, сахар – 50 г, соль – 1 г, Американо – 240 мл, тертый черный шоколад – 2 г.

Начните с приготовления крема. Отделите желтки от белков: в отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до образования крепкой пены. В другой миске смешайте желтки с сахаром, пока масса не станет светлой и кремовой. Добавьте сыр маскарпоне в желточную смесь и осторожно перемешайте до однородности. Затем, постепенно и аккуратно, введите взбитые белки в маскарпон.

Приготовьте кофе для пропитки печенья. Заварите американо или используйте эспрессо, чтобы обеспечить десерту богатый вкус кофе. Осторожно окунайте каждый кусок Савоярди в кофе, не допуская чрезмерного размокания. Возьмите форму десерта и выложите первый слой печенья на дно, после чего покройте его толстым слоем крема.

Продолжайте выкладывать слои, чередуя кофейное печенье и крем, пока не используете все ингредиенты. Последний слой завершите кремом, тщательно его разравнивая. По желанию посыпьте верх тирамису тертым черным шоколадом, который придаст десерту выразительный шоколадный вкус. По словам Марко Черветти, тертый шоколад добавляет тирамису больше аромата, чем традиционный какао-порошок.

Поставьте тирамису в холодильник минимум на 8 часов, чтобы все слои просочились и десерт приобрел нужную консистенцию.

Этот рецепт тирамису станет вашим любимым, ведь его приготовление невероятно простое, а вкус – незабываемый.

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