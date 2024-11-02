Тетяна Литвинова, шеф-кухар та ресторатор, розкрила свій секретний рецепт приготування калачу з маком та горіхами в духовці.
Своїм рецептом зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася у youtube.
"Покроковий рецепт приготування калачу з маково-горіховою начинкою чекає на вас у цьому відео! Така солодка випічка точно порадує ваших рідних та кумів. Приємного перегляду та апетиту!", - повідомила Литвинова.
Інгредієнти для калачу від Литвинової: Опара: молоко 100 г тепле, цукор 50 г, мука 75 г, дріжджі сухі 5.
Основний заміс тіста: Борошно 500г, молоко 150 г, гарбузове пюре 100 г, яйце 1 шт, вершкове масло кімнатної температури 50 г, Ванільний цукор 15 г, Цукор 50 г, сіль 10 г + опара.
Для начинки: мак 150 г, Цукор 60 г, Вершкове масло 30 г. Горіхи грецькі 100 г, цукор 30 г.
Тісто для калача з маком та горіхами в духовці завдяки гарбузовому пюре ми зробимо бездоганно смачним, воно матиме надзвичайний смак воно таке трошки вологе буде не надто солодке і матиме привабливий колір.
Зробимо надрізи і трішечки розкриємо калач, він буде схожий на крафін і
набагато привабливіше виглядає, коли начинку трішки видно.
Дуже гострим ножем робимо надріз, щоб калач був рум'яний - яйцем ніколи не змащуйте, тому що можна перепекти і буде занадто рум'яний колір, Литвинова завжди обходиться молочком.
По-перше не так жирно, по-друге молоко не так горить, але дає дуже привабливу рум'яну скоринку.
Калач з маком і горіхами підходитиме ще 20 хвилин, потім ставимо випікатися на одну годину на 180°.
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