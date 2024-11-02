Шеф-повар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить калач с маком и орехами в духовке.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, раскрыла свой секретный рецепт приготовления калача с маком и орехами в духовке.

Своим рецептом звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в youtube.

"Пошаговый рецепт приготовления калача с маково-ореховой начинкой ждет вас в этом видео! Такая сладкая выпечка точно порадует ваших родных и кумовьев. Приятного просмотра и аппетита!", - сообщила Литвинова.

Ингредиенты для калача от Литвиновой: Опара: молоко 100 г теплое, сахар 50 г, мука 75 г, дрожжи сухие 5.

Основной замес теста: Мука 500г, молоко 150 г, тыквенное пюре 100 г, яйцо 1 шт, сливочное масло комнатной температуры 50 г, Ванильный сахар 15 г, Сахар 50 г, соль 10 г + опара.

Для начинки: мак 150 г, Сахар 60 г, Сливочное масло 30 г. Орехи грецкие 100 г, сахар 30 г.

Тесто для калача с маком и орехами в духовке благодаря тыквенному пюре мы сделаем безупречно вкусным, оно будет иметь необычайный вкус оно такое немножко влажноватое будет не слишком сладкое и будет иметь привлекательный цвет.

Сделаем надрезы и немножечко раскроем калач, он будет похож на крафин и

гораздо привлекательнее выглядит, когда начинку немножечко видно.

Очень острым ножом делаем надрез, чтоб калач был румяный - яйцом никогда не смазывайте, потому что можно перепечь и будет слишком румяный цвет, Литвинова всегда молочком обходится.

Во-первых не так жирно, во-вторых молоко не так горит, но дает очень привлекательную румяную корочку.

Калач с маком и орехами будет подходить еще 20 минут затем ставим выпекаться на один час на 180°.

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