Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить тонкие домашние хрустящие вафли, быстрый и вкусный рецепт.

Идеальный рецепт домашних хрустящих вафель от Татьяны Литвиновой опубликован на ее youtube-канале.

Время приготовления домашних хрустящих вафель от Татьяны Литвиновой: до 20 мин на 8-10 порций, сложность приготовления: легко.

"Мои хорошие! В чём никто и никогда не сможет себе отказать, чтобы полакомиться? Правильно, в вафлях! Эти хрустящие тонкие вафельки, сделанные из простого теста за несколько минут создадут не только аромат в вашем доме, а и вкуснейший завтрак, обед или ужин. Быстрее замешивайте тесто и готовьте вместе со мной!", - сообщила Литвинова.

Ингредиенты для тонких, домашних хрустящих вафель: Масло сливочное - 100г Яйца - 120г (3шт) Сахар - 150г Ванильный сахар - 1ч.л. Мука - 150г Шоколад для запечатывания рожка 50 г.

В этих вафлях идеальных можно оторваться на полную, потому что можно съесть вафлю без мороженого шоколада, или с заварным кремом, или вафли с кремом со сгущенкой в общем - любые варианты.

Тесто максимально простое: начнем с того, что мы растопим 100 граммов сливочного масла, например, в микроволновке.

Нам понадобится 3 яйца мелких, добавляем сахар, все время помешивая вливаем сливочное масло, ванильный сахар 1 чайная ложка либо ванильная эссенция и конечно же мука.

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