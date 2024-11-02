Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати квашену капусту "Пелюстка" за рецептом бабусі.

Як повідомила кулінарний експерт Тетяна Литвинова у youtube-каналі, квашена капуста з буряком виходить не лише смачною та ароматною, але ще й дуже гарною.

Квашена капуста в огірковому розсолі через 5 днів стане відмінним доповненням до будь-якої страви.

"Спробуйте так заквасити капусту на зиму, така заготівля буде справжнім скарбом! Приємного перегляду та апетиту!", - каже Литвинова.

Інгредієнти для квашеної капусти "Пелюстки" : Капуста 2 шт 3-3,5 кг, буряк 1 шт 250-300 г, насіння коріандру 20 г, розсіл з огірків 2 л, розсіл 1л окропу/30 г солі.

Рецепт Литвинова почала з того, що беремо білокачанну капусту, нарізаємо її навпіл так, щоб рівно по центру ніж розрізав качан.

Тепер нарізаємо капуста знову навпіл, починаючи з качанця так, щоб було рівненько, щоб вона трималася кубки потім, коли ми її проквасити.

Кожну частинку капусти ми надрізаємо так рівно, щоб вона трималася на качанчику.

Капуста повинна маринуватися 4-5 днів при кімнатній температурі, після цього потрібно її поставити в холод, вона ще доквашуватиметься, але зберігатиметься довше, якщо залишити її в будинку, вона стає м'якою і перекисає дуже швидко.

Така баночка квашеної капусти – це справжній скарб у вашій коморі буде і гості радітимуть і до когось у гості можна піти з таким скарбом.

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