Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить квашеную капусту "Пелюстка" по рецепту бабушки.

Как сообщила кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в youtube-канале, квашеная капуста со свеклой получается не только вкусной и ароматной, но еще и очень красивой.

Квашеная капуста в огуречном рассоле всего через 5 дней станет отличным дополнением к любому блюду.

"Попробуйте так заквасить капусту на зиму, такая заготовка будет настоящим кладом! Приятного просмотра и аппетита!", - говорит Литвинова.

Ингредиенты для квашеной капусты "Пелюстки": Капуста 2 шт 3- 3,5 кг, свекла 1 шт 250-300 г, семена кориандра 20 г, рассол из огурцов 2 л, рассол 1л кипятка/30 г соли.

Рецепт Литвинова начала с того, что берем капусту белокочанную, нарезаем ее пополам так, чтобы ровно по центру нож разрезал кочерышку.

Теперь нарезаем капуста снова пополам, начиная с кочерышки так, чтобы было ровненько, чтобы она держалась кубки потом, когда мы ее проквасим.

Каждую частичку капусты мы надрезаем так ровненько, чтобы она держалась на кочерышке.

Капуста должна мариноваться 4-5 дней при комнатной температуре, после этого нужно ее поставить в холод, она еще будет доквашиваться, но будет храниться дольше, если оставить ее в доме, то она становится мягкой и перекисает очень быстро.

Такая баночка квашеной капусты - это настоящее сокровище в вашей кладовке будет и гости будут радоваться и к кому-то в гости можно пойти с таким сокровищем.

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