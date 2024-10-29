Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом домашнего сливочного масла - готовить его полезно, быстро и вкусно.
Итак, как приготовить домашнее сливочное масло:
Время приготовления домашнего сливочного масла: до 30 минут.
Порции: 8-10 Сложность: легко.
"Друзья, сегодня мы приготовим блюдо, которое содержит множество витаминов, таких как: А, В, С, D, Е, которые очень важны для здоровья, красоты наших волос и кожных покровов. Это блюдо так же хорошо подходит для легкого и полезного перекуса. Готовьте домашние масло", - говорит Литвинова.
Ингредиенты для сливочного масла: Сливки домашние - 1кг, Выход масла - 620г Для намазок на хлеб: Укроп, паприка, сухой чеснок, соль - по вкусу.
Один самый важный нюанс сливки для домашнего масла должны быть холодными.
Вам нужно просто набраться терпения и взбивать-взбивать, чтобы дождаться того момента, когда начнут образовываться крупинки это значит что масло вот-вот начнет образовываться, продолжаем взбивать.
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