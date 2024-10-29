Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом домашнего сливочного масла - готовить его полезно, быстро и вкусно.

Итак, как приготовить домашнее сливочное масло:

Время приготовления домашнего сливочного масла: до 30 минут.

Порции: 8-10 Сложность: легко.

"Друзья, сегодня мы приготовим блюдо, которое содержит множество витаминов, таких как: А, В, С, D, Е, которые очень важны для здоровья, красоты наших волос и кожных покровов. Это блюдо так же хорошо подходит для легкого и полезного перекуса. Готовьте домашние масло", - говорит Литвинова.

Ингредиенты для сливочного масла: Сливки домашние - 1кг, Выход масла - 620г Для намазок на хлеб: Укроп, паприка, сухой чеснок, соль - по вкусу.

Настоящее сливочное масло в магазинах уже не найти без растительных жиров

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