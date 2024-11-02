Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася своїм унікальним рецептом приготування тонкого домашнього лаваша на сковороді.

Своїм рецептом Литвинова поділилася у Ютюб-каналі.

Так, колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова, як приготувати тонкий домашній лаваш на сковороді.

Для рецепту тонкого домашнього лаваша на сковороді потрібно всього три інгредієнти - і ви зможете зробити найтонший і найсмачніший лаваш у вашому житті.

Рецепт лаваша в домашніх умовах з борошна, води та олії дуже простий та швидкий – достатньо змішати всі продукти разом.

"Такий лаваш виручить будь-яку господиню, адже з нього можна приготувати безліч страв на швидку руку! Приємного перегляду та апетиту!", - повідомила Литвинова.

Інгредієнти для лаваша: 350 г борошна, 200 г окропу, сіль 1 год л, олія соняшникова 2 ст.

Перший лаваш, каже Литвинова, вийде дуже смачним, але трішечки дубовим, Литвинова рекомендує сприскувати лаваш пульвілізатором з одного та з іншого боку.

Можна брати пензлик, якщо у вас немає пульвілізатора, просто візьміть кисть і

змочуйте водою. Після того як збризкаємо накриваємо кришкою, нехай лаваш там запарюється, а ми з вами робимо наступний лавашик.

З кожним наступним лавашиком тісто буде слухнянішим, воно просто бездоганно розтягується. Лаваші будуть такими смачними, не дивіться, що зараз спочатку трішки неслухняні як дубові, повірте за півгодини вони будуть просто ідеальними, каже Литвинова.

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