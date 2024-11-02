Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить тонкий лаваш на сковороде из трех ингредиентов.

Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим уникальным рецептом приготовления тонкого домашнего лаваша на сковороде.

Своим рецептом Литвинова поделилась в Ютюб-канале.

Так, бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, как приготовить тонкий домашний лаваш на сковороде.

Для рецепта тонкого домашнего лаваша на сковороде нужно всего три ингредиента - и вы сможете сделать самый тонкий и вкусный лаваш в вашей жизни.

Рецепт лаваша в домашних условиях из муки, воды и масла очень простой и быстрый - достаточно смешать все продукты вместе.

"Такой лаваш выручит любую хозяйку, ведь из него можно приготовить огромное множество блюд на скорую руку! Приятного просмотра и аппетита!", - сообщила Литвинова.

Ингредиенты для лаваша: 350 г мука, 200 г кипяток, соль 1 ч л, масло подсолнечное 2 ст л.

Первый лаваш, говорит Литвинова, получится очень вкусным, но немножечко дубовым, Литвинова рекомендует спрыскивать лаваш пульвилизатором с одной и с другой стороны.

Можно брать кисточку, если у вас нет пульвилизатора, просто возьмите кисть и

смачивайте водичкой. После того как сбрызгаем накрываем крышкой пусть лаваш там запаривается, а мы с вами делаем следующий лавашик.

С каждым последующим лавашиком тесто будет более послушным, оно просто безупречно растягивается. Лаваши будут такими вкусными, не смотрите что сейчас по-началу немножечко непослушные как дубовые, поверьте за полчасика они будут просто идеальными, говорит Литвинова.

Читайте также:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.