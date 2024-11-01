Колишня суддя проекту Майстер Шеф, кулінарний експерт Тетяна Литвинова розповіла, як швидко приготувати соус песто.

На цей раз екс-суддя проекту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова у себе в Ютюб-каналі показала, як приготувати соус песто.

За словами зірки "Майстер Шеф" Тетяни Литвинової, соус песто не розшаровується, відмінно зберігається в банці або в замороженому вигляді.

"Обов'язково спробуйте таку альтернативу звичайному песто з базиліку. Я поділюся 3 економними рецептами соусу песто з кінзи, руколи та шпинату.

Розбавляючи базилік іншими травами, ми отримаємо ще більш ароматний та дешевий соус", - повідомила Тетяна Литвинова.

Інгредієнти для соусу песто Перший варіант. Рукола-Джугас: рукола 80 г, базилік 40 г, сир "Джугас" 50 г, лимонна цедра 20 г, сік лимона 2 ст л, часник 20 г, волоський горіх 50 г, сіль 10 г, оливкова олія 70 г.

Другий варіант. Шпинат Джугас: Шпинат 80 г, базилік 40 г, волоський горіх 50 г, сир Джугас 50 г, часник 1 с, сіль 10 г, оливкова олія 70 г.

Третій варіант: кінза - насіння гарбуза: кінза 120 г, насіння гарбуза 50 г, часник 1 ст, 1/2 перцю чилі, сир пекоріно 50 г, лимонний сік 50 г, лимонна цедра 20 г, лимонний сік 20 г, оливкова олія 1000 мл

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