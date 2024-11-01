Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как быстро приготовить соус песто.

В этот раз экс-судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова у себя в Ютюб-канале показала, как приготовить соус песто.

По словам звезды "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой, соус песто не расслаивается, отлично хранится в банке или в замороженном виде.

"Обязательно попробуйте такую альтернативу обычному песто из базилика. Я поделюсь 3 экономными рецептами соуса песто из кинзы, рукколы и шпината.

Разбавляя базилик другими травами, мы получим еще более ароматный и дешевый соус", - сообщила Татьяна Литвинова.

Ингредиенты для соуса песто: Первый вариант. Руккола- Джугас: руккола 80 г, базилик 40 г, сыр "Джугас" 50 г, лимонная цедра 20 г, сок лимона 2 ст л, чеснок 20 г, грецкий орех 50 г, соль 10 г, оливковое масло 70 г.

Второй вариант. Шпинат Джугас: Шпинат 80 г, базилик 40 г, грецкий орех 50 г, сыр Джугас 50 г, чеснок 1 с, соль 10 г, оливковое масло 70 г.

Третий вариант: Кинза- тыквенные семечки: кинза 120 г, тыквенные семечки 50 г, чеснок 1 с, 1/2 перца Чили, сыр Пекорино 50 г, лимонный сок 50 г, цедра лимона 20 г, лимонный сок 20 г, оливковое масло 100 мл.

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