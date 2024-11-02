Шеф-кухар обіцяє, що завдяки її порадам ви отримаєте неймовірно ніжний хачапурі з апетитною скоринкою.

Суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує нам рецепт, який підійде як для сніданку, так і для вечері, а головне — його можна приготувати лише за 10 хвилин.

Рецепт цього хачапурі дуже простий, а інгредієнти доступні для кожної господині. Особливістю є те, що його можна приготувати на сковороді, зберігши усю соковитість сиру та отримавши хрустку текстуру тіста.

Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, вам знадобиться лише кілька базових продуктів: 150 г борошна (1 склянка), 1 яйце, 250 мл молока (1 склянка), 200 г сиру "Сулугуні", сіль, вершкове масло.

Спосіб приготування:

Для початку натріть сир на тертці. У великій мисці змішайте молоко, яйце, борошно та сіль до отримання однорідного тіста. Після цього додайте натертий сир і знову ретельно перемішайте.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Вилийте половину тіста, розподіливши його ложкою по всьому дну. Обов’язково накрийте сковорідку кришкою — це допоможе хачапурі рівномірно пропектися. Смажте по 2-3 хвилини з кожного боку, щоб тісто отримало рум'яну скоринку, а сир розтанув і надав страві особливої ніжності.

Готовий хачапурі перекладіть на тарілку і, поки він ще гарячий, змастіть вершковим маслом для додаткового аромату.

Цей рецепт хачапурі не тільки порадує смаком, але й стане швидким рішенням, коли потрібно нагодувати всю родину або несподіваних гостей.

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