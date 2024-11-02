Шеф-повар обещает, что благодаря ее советам вы получите невероятно нежный хачапур с аппетитной корочкой.

Судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает нам рецепт , который подойдет как для завтрака, так и для ужина, а главное – его можно приготовить всего за 10 минут.

Рецепт этого хачапури очень прост, а ингредиенты доступны каждой хозяйке. Особенностью является то, что его можно приготовить на сковороде, сохранив всю сочность сыра и получив хрустящую текстуру теста.

Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, вам понадобится всего несколько базовых продуктов: 150 г муки (1 стакан), 1 яйцо, 250 мл молока (1 стакан), 200 г сыра "Сулугуни", соль, сливочное масло.





Способ приготовления:

Для начала натрите сыр на терке. В большой миске смешайте молоко, яйцо, муку и соль до получения однородного теста. После этого добавьте натертый творог и снова тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте половину теста, распределив его ложкой по всему дну. Обязательно накройте сковороду крышкой – это поможет хачапуре равномерно пропекаться. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы тесто получило румяную корочку, а сыр растаял и придал блюду особую нежность.

Готовый хачапур переложите на тарелку и, пока он еще горячий, смажьте сливочным маслом для дополнительного аромата.

Этот рецепт хачапури не только порадует вкусом, но и станет скорым решением, когда нужно накормить всю семью или неожиданных гостей.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.