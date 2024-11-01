Київський торт — це одна з найвідоміших кондитерських візитівок України і її можна приготувати в домашніх умовах.

Переможниця шоу "МастерШеф" поділилася тонкощами приготування Київського торта, який легко підкорить ваших рідних і близьких.

Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, візьміть такі інгредієнти: для коржів потрібно 220 г білка (кімнатної температури) (7,3 шт), 60 г цукру (1 частина) (3 ст. л. без гірки), дрібка лимонної кислоти або 5 мл лимонного соку (1 ч. л.), 50 г борошна (3 ст. л. без гірки + 1 ч. л. без гірки), 8 г кукурудзяного крохмалю (2 ч. л.), 190 г цукру (2 частина) (9,5 ст. л. без гірки), 80 г фундука, 80 г кешʼю.

Масляний крем: 80 г жовтків (2,6 шт), 200 мл молока (1 склянка об'ємом 200 мл), 270 г цукру (13,5 ст. л. без гірки), 360 г вершкового масла «Молокія» (жирністю 82%) (2 пачки).

Додатково: 20 мл коньяку (4 ч. л.), 10 г какао-порошку (1 ст. л. без гірки), 100 г обсмажених горіхів (для декору).

Спосіб приготування:

Розпочніть приготування коржів із збивання білків. Їх потрібно збивати з дрібкою лимонної кислоти або лимонним соком до утворення стійкої піни, поступово додаючи цукор. Готову меренгу з’єднайте з сухими інгредієнтами та акуратно перемішайте. Викладайте суміш у форму діаметром 20 см і випікайте в розігрітій до 130 градусів духовці приблизно дві години.

Для приготування масляного крему змішайте молоко, цукор та жовтки, доведіть до кипіння і остудіть. Збийте м’яке вершкове масло і поступово додайте до нього охолоджену основу для крему, розділіть на частини: одну — для шоколадного крему, іншу — для крему з коньяком.

Коли коржі охолонуть, зберіть торт. Нанесіть крем з коньяком на перший корж, накрийте іншим коржем і додайте зверху шоколадний крем. Декоруйте краї подрібненими горіхами, а зверху зробіть хвилястий візерунок за допомогою кондитерського гребінця. Залиште торт у холодильнику на 10-12 годин для стабілізації, і він буде готовий до подачі.

Зберігайте цей рецепт та готуйте Київський торт для своїх рідних!

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