Киевский торт – это одна из самых известных кондитерских визиток Украины и ее можно приготовить в домашних условиях.

Победительница шоу "МастерШеф" поделилась тонкостями приготовления Киевского торта , который легко покорит ваших родных и близких.

Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, возьмите следующие ингредиенты: для лепешек нужно 220 г белка (комнатной температуры) (7,3 шт), 60 г сахара (1 часть) (3 ст. л. без горки), щепотка лимонной кислоты или 5 мл лимонного сока (1 ч. л.), 50 г муки (3 ст. л. без горки + 1 ч. л. без горки), 8 г кукурузного крахмала (2 ч. л.), 190 г сахара (2 часть) (9,5 ст. л. без горки), 80 г фундука, 80 г кешью.

Масляный крем: 80 г желтков (2,6 шт), 200 мл молока (1 стакан объемом 200 мл), 270 г сахара (13,5 ст. л. без горки), 360 г сливочного масла «Молокия» (жирностью 82%) (2 пачки).

Дополнительно: 20 мл коньяка (4 ч. л.), 10 г какао-порошка (1 ст. л. без горки), 100 г обжаренных орехов (для декора).

Способ приготовления:

Начните приготовление лепешек с взбиванием белков. Их нужно взбивать с щепоткой лимонной кислоты или лимонным соком до образования стойкой пены, постепенно добавляя сахар. Соедините готовую меренгу с сухими ингредиентами и аккуратно перемешайте. Выкладывайте смесь в форму диаметром 20 см и выпекайте в разогретой до 130 градусов духовке примерно два часа.

Для приготовления масляного крема смешайте молоко, сахар и желтки, доведите до кипения и остудите. Взбейте мягкое сливочное масло и постепенно добавьте к нему охлажденное основание для крема, разделите на части: одну – для шоколадного крема, другую – для крема с коньяком.

Когда лепешки остынут, соберите торт. Нанесите крем с коньяком на первый корж, накройте другим лепешком и добавьте сверху шоколадный крем. Декорируйте края измельченными орехами, а сверху сделайте волнистый узор с помощью кондитерской расчески. Оставьте торт в холодильнике на 10-12 часов для стабилизации, и он будет готов к подаче.

Сохраняйте этот рецепт и готовьте Киевский торт своим родным!

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