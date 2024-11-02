Гарбузові сирники – чудовий спосіб поєднати ніжний творог з яскравим смаком гарбуза, щоб створити смачний і корисний сніданок або перекус.

Відомий український шеф-кухар Ліза Глінська, зірка шоу "МастерШеф", пропонує спробувати новий рецепт гарбузових сирників.

Щоб повторити цей рецепт, вам знадобиться: 400 грамів творожного сиру та 150 грамів свіжого гарбуза. Також підготуйте 30 грамів цукру, 40 грамів борошна та одне яйце, приблизно 50 грамів. Щоб додати особливого аромату, натріть цедру одного апельсина і за бажанням додайте дрібку кориці. Сіль допоможе збалансувати солодкість, а трохи додаткового борошна знадобиться для обвалки.

Спосіб приготування:

Спочатку натріть гарбуз та апельсинову цедру на дрібній тертці, посипте трохи корицею, щоб аромат став більш насиченим, і залиште на кілька хвилин. Творожний сир злегка перетріть, щоб він став ніжнішим, і додайте до нього цукор, борошно та щіпку солі. Коли всі інгредієнти будуть підготовлені, з’єднайте їх разом, ретельно перемішуючи, поки не отримаєте однорідне тісто для сирників.

З готової маси сформуйте невеликі сирники і обваляйте їх у борошні, щоб утворилася тонка скоринка. Розігрійте пательню з олією на середньому вогні, обережно викладіть сирники та обсмажуйте до золотистої скоринки з обох боків. Після смаження викладіть сирники на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Гарбузові сирники – це вдале поєднання ніжного творогу, соковитого гарбуза та аромату апельсина. Спробуйте цей рецепт, щоб урізноманітнити свій сніданок чи перекус.

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