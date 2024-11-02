Известный украинский шеф-повар Лиза Глинская, звезда шоу "МастерШеф", предлагает попробовать новый рецепт тыквенных сырников.

Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобится: 400 г творожного сыра и 150 г свежей тыквы. Также подготовьте 30 г сахара, 40 г муки и одно яйцо, примерно 50 г. Чтобы добавить особый аромат, натрите цедру одного апельсина и по желанию добавьте щепотку корицы. Соль поможет сбалансировать сладость, а немного дополнительной муки понадобится для обвалки.

Способ приготовления:

Сначала натрите тыкву и апельсиновую цедру на мелкой терке, посыпьте немного корицей, чтобы аромат стал насыщеннее, и оставьте на несколько минут. Творожный сыр слегка перетрите, чтобы он стал более нежным, и добавьте к нему сахар, муку и щепотку соли. Когда все ингредиенты будут подготовлены, соедините их вместе, тщательно перемешивая до тех пор, пока не получите однородное тесто для сырников.

Из готовой массы сформируйте небольшие сырники и обваляйте их в муке, чтобы образовалась тонкая корочка. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, осторожно выложите сырники и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. После жарки выложите сырники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Тыквенные сырники – это удачное сочетание нежного творога, сочной тыквы и аромата апельсина. Попробуйте этот рецепт, чтобы разнообразить завтрак или перекус.

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