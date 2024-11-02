Известный украинский шеф-повар Лиза Глинская, звезда шоу "МастерШеф", предлагает попробовать новый рецепт тыквенных сырников.

Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобится: 400 г творожного сыра и 150 г свежей тыквы. Также подготовьте 30 г сахара, 40 г муки и одно яйцо, примерно 50 г. Чтобы добавить особый аромат, натрите цедру одного апельсина и по желанию добавьте щепотку корицы. Соль поможет сбалансировать сладость, а немного дополнительной муки понадобится для обвалки.

тыквенные сырники, рецепт

Способ приготовления:
Сначала натрите тыкву и апельсиновую цедру на мелкой терке, посыпьте немного корицей, чтобы аромат стал насыщеннее, и оставьте на несколько минут. Творожный сыр слегка перетрите, чтобы он стал более нежным, и добавьте к нему сахар, муку и щепотку соли. Когда все ингредиенты будут подготовлены, соедините их вместе, тщательно перемешивая до тех пор, пока не получите однородное тесто для сырников.

тыквенные сырники, рецепт

Из готовой массы сформируйте небольшие сырники и обваляйте их в муке, чтобы образовалась тонкая корочка. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, осторожно выложите сырники и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. После жарки выложите сырники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Тыквенные сырники – это удачное сочетание нежного творога, сочной тыквы и аромата апельсина. Попробуйте этот рецепт, чтобы разнообразить завтрак или перекус.

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