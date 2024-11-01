Колишня суддя проекту "Мастер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати картопляні млинці із зеленню.

Рецептом зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася на своєму youtube-каналі.

Литвинова додала, що млинці з картоплі та борошна — це щось між драниками та звичайними млинцями. Тонкі млинці на молоці виходять напрочуд ніжними і тануть у роті.

"Рецепт млинців з картоплі дуже простий, але він точно стане незамінним, адже такі млинці відмінно підходять до будь-якої начинки. Обов'язково спробуйте, і ви точно готуватимете їх неодноразово. Приємного перегляду!", - повідомила Литвинова, поділившись рецептом картопляних млинців.

Три яйця, склянку молока десь 300 г, додаємо трохи зелені, наприклад, зелену цибулю, кріп.

До борошна додаємо суміш яєць і молока, робимо консистенцію густої сметани - це для того, щоб одразу вирішити всі питання з грудочками, які з'являються в млинцях.

Змішуємо, коли бачите утворилася гладка суміш, додаємо картоплю, яку ми натрімо на дуже дрібну терочку, на таку як часник ми натираємо і додаємо до суміші часник.

Хочу додати до цієї прекрасної страви, тому що вона буде дуже ароматною, дуже смачною і цибулька зелена і кріп і три невеликі зубчики часнику.

Додаємо також неповну чайну ложку, солі та олію також - тісто готове.

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