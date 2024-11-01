Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить картофельные блины с зеленью.

Рецептом звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем youtube-канале.

Литвинова добавила, что блины из картофеля и муки — это что-то между драниками и обычными блинами. Тонкие блины на молоке получаются удивительно нежными и тают во рту.

"Рецепт блинов из картошки очень простой, но он точно станет незаменимым, ведь такие блины отлично подходят к любой начинке. Обязательно попробуйте, и вы точно будете готовить их не один раз. Приятного просмотра!", - сообщила Литвинова, поделившись рецептом картофельных блинов.

Три яйца, стакан молока где-то 300 г, добавляем немного зелени, например, зеленый лук, укроп.

К муке добавляем смесь яиц и молока, делаем консистенцию густой сметаны - это для того, чтобы сразу решить все вопросы с комочками, которые появляются в блинах.

Смешиваем, когда видите образовалась гладкая смесь, добавляем картошку которую мы натрем на очень мелкую терочку, на такую как чеснок мы натираем и добавляем к смеси чеснок.

Хочу добавить к этому прекрасному блюду, потому что оно будет очень ароматным, очень вкусным и лучок зеленый и укроп и три небольших зубчика чеснока.

Добавляем также неполную чайную ложку, соли и масло также - тесто готовое.

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