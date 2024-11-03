Оладки з печінки - не тільки бюджетна, але й поживна страва, що ідеально підходить для сімейної вечері.

Відома шеф-кухар Ліза Глінська, ексучасниця шоу "МастерШеф" розкрила свій рецепт солоних оладок.

Усього кілька інгредієнтів і трішки зусиль – і у вас на столі повноцінна страва, що не тільки втамує голод, але й порадує своїм оригінальним смаком.

Для приготування цих апетитних оладків з печінки вам знадобиться: 150 г гречаної крупи, 300 мл води, сіль (за смаком), 500 г печінки, 2 цибулі, 1 морква, 2 яйця, рослинна олія (для смаження).

Спосіб приготування:

Щоб отримати найсмачніші оладки з печінки, зварену гречку, обсмажені овочі і подрібнену печінку необхідно перебити у комбайні до однорідної консистенції. Додайте яйця, спеції і ретельно перемішайте, щоб отримати тісто середньої густоти.

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні, щоб вони зберегли соковитість, по 1–2 хвилини з кожного боку. Як тільки оладки набудуть золотавого відтінку, викладайте їх на тарілку, застелену паперовим рушником – так ви видалите зайвий жир.

Ці оладки з печінки мають насичений смак і м’яку текстуру, що чудово поєднується із зеленню або сметаною. Завдяки простоті приготування цей рецепт стане вашим улюбленим, адже для створення ситної сімейної вечері достатньо декількох інгредієнтів.

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