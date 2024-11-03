Оладьи из печени – не только бюджетное, но и питательное блюдо, идеально подходящее для семейного ужина.

Известная шеф-повар Лиза Глинская, эксучасница шоу "МастерШеф" раскрыла свой рецепт соленых оладий.

Всего несколько ингредиентов и немного усилий – и у вас на столе полноценное блюдо, которое не только утолит голод, но и порадует своим оригинальным вкусом.

Для приготовления этих аппетитных оладий из печени вам понадобится: 150 г гречневой крупы, 300 мл воды, соль (по вкусу), 500 г печени, 2 лука, 1 морковь, 2 яйца, растительное масло (для жарки).

Чтобы получить самые вкусные оладьи из печени, сваренную гречку, обжаренные

овощи и измельченную печень необходимо перебить в комбайне до однородной консистенции. Добавить яйца, специи и тщательно перемешать, чтобы получить тесто средней густоты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне, чтобы они сберегли сочность, по 1–2 минуты с каждой стороны. Как только оладьи приобретут золотистый оттенок, выкладывайте их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем – так вы удалите лишний жир.

Эти оладьи из печени обладают насыщенным вкусом и мягкой текстурой, прекрасно сочетающейся с зеленью или сметаной. Благодаря простоте приготовления этот рецепт станет вашим любимым, ведь для создания сытного семейного ужина достаточно нескольких ингредиентов.

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