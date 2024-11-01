Вівсяне печиво має ідеальне поєднання м’якості всередині та хрусткої скоринки зовні, і приготувати його можна всього за 15 хвилин.

Відомий український шеф-кухар та зірка шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує свій рецепт хрумкого та поживного печива.

Щоб приготувати це чудове вівсяне печиво, вам знадобляться: 100 г вівсяних пластівців швидкого приготування, 100 г борошна, 4 г розпушувача, дрібка солі, трохи кориці або ванільного цукру, 1 яйце (близько 50 г), 100 г цукру і 80 г вершкового масла жирністю 82%.

Спосіб приготування:

Почніть із того, що змішайте вівсяні пластівці, борошно, розпушувач, сіль і трохи кориці або ванільного цукру. Використайте блендер або подрібнювач, щоб довести цю суміш до стану борошна. Перекладіть суху суміш в окрему миску, додайте до неї цукор і перемішайте.

Розтопіть вершкове масло, щоб воно було м’яким, але не гарячим, і додайте до сухих інгредієнтів разом із яйцем. Все добре перемішайте, щоб утворилося вологе, м’яке тісто, яке легко збирається в купу.

Розділіть тісто на дев'ять однакових частин – по 50 г кожна. Сформуйте з кожної частини невеличкі кульки, злегка приплюсніть їх у формі шайбочки та викладіть на деко, застелене пергаментом. Розігрійте духовку до 180 градусів з конвекцією і випікайте печиво приблизно 15 хвилин, доки воно не стане золотистим і ароматним.

Коли вівсяне печиво готове, дайте йому охолонути прямо на дечці. Обов'язково зберігайте цей рецепт Лізи Глінської, щоб порадувати близьких домашньою випічкою.

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