Овсяное печенье имеет идеальное сочетание мягкости внутри и хрустящей корочки снаружи, и приготовить его можно всего за 15 минут.

Известный украинский шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает свой рецепт хрустящего и питательного печенья.

Чтобы приготовить это замечательное овсяное печенье, вам понадобятся: 100 г овсяных хлопьев быстрого приготовления, 100 г муки, 4 г разрыхлителя, щепотка соли, немного корицы или ванильного сахара, 1 яйцо (около 50 г), 100 г сахара и 100 г сахара жирностью 82%.

Начните

с того, что смешайте овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соль и немного корицы или ванильного сахара. Используйте блендер или измельчитель, чтобы довести эту смесь до состояния муки. Переложите сухую смесь в отдельную миску, добавьте в нее сахар и перемешайте.

Растопите сливочное масло, чтобы оно было мягким, но не горячим и добавьте к сухим ингредиентам вместе с яйцом. Все хорошо перемешайте, чтобы образовалось влажное, мягкое тесто, легко собирающееся в кучу.

Разделите тесто на девять одинаковых частей по 50 г каждая. Сформируйте из каждой части небольшие шарики, слегка приплюсните их в форме шайбочки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов с конвекцией и выпекайте печенье около 15 минут, пока оно не станет золотистым и ароматным.

Когда овсяное печенье готово, дайте ему охладиться прямо на дечке. Обязательно храните этот рецепт Лизы Глинской, чтобы обрадовать близких домашней выпечкой.

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