Відомий шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як зробити справді смачну випічку.

Цього разу суддя проекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці у Instagram запропонував рецепт смачної випічки із сиром.

Ці апетитні кіски стануть чудовим вибором для любителів домашньої випічки та сирного смаку.

Інгредієнти для тесту:

500 г борошна

1 ст. сухих дріжджів або 25 г свіжих

2 ст. цукру

240 мл теплого молока

2 яйця

1 ч.л рік

Для начинки:

120 г вершкового масла

кілька гілочок свіжого базиліка

2 зубчики часнику

2 г солі

150 г твердого сиру (наприклад, пармезан)

Приготування:

У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та цукор. Влийте тепле молоко, додайте яйця та сіль. Замісити тісто, вимішуючи на середній швидкості близько 14 хвилин. Готове тісто має вийти трохи липким. Накрийте його плівкою і залиште в теплому місці на 1,5 години, щоб воно збільшилося в обсязі, радить "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Коли тісто підніметься, розділіть його на три рівні частини. Кожну частину розкотіть у пласт.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, далі приготуйте начинку, у блендері подрібніть вершкове масло з базиліком, часником та сіллю до однорідної консистенції. Нанесіть тонким шаром начинку на розкочені пласти тіста і рясно посипте тертим сиром.

Поверніть кожен пласт у щільний рулет, потім зробіть кілька надрізів зверху, злегка перекрутіть і сформуйте кіску. Повторіть із рештою частин тесту.

Викладіть косички на лист, застелений пергаментним папером, змастіть зверху збитим яйцем для рум'яної скоринки. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів близько 25 хвилин, розповів "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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