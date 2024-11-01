Известный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать действительно вкусную выпечку.

На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил рецепт вкусной выпечки с сыром.

Эти аппетитные косички станут отличным выбором для любителей домашней выпечки и сырного вкуса.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих

2 ст.л. сахара

240 мл теплого молока

2 яйца

1 ч.л. соли

Для начинки:

120 г сливочного масла

несколько веточек свежего базилика

2 зубчика чеснока

2 г соли

150 г твердого сыра (например, пармезан)

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, дрожжи и сахар. Влейте теплое молоко, добавьте яйца и соль. Замесите тесто, вымешивая на средней скорости около 14 минут. Готовое тесто должно получиться слегка липким. Накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Когда тесто поднимется, разделите его на три равные части. Каждую часть раскатайте в пласт.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее приготовьте начинку, в блендере измельчите сливочное масло с базиликом, чесноком и солью до однородной консистенции. Нанесите начинку тонким слоем на раскатанные пласты теста и обильно посыпьте тертым сыром.

Сверните каждый пласт в плотный рулет, затем сделайте несколько надрезов сверху, слегка перекрутите и сформируйте косичку. Повторите с остальными частями теста.

Выложите косички на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте сверху взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.