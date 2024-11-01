На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил рецепт вкусной выпечки с сыром.
Эти аппетитные косички станут отличным выбором для любителей домашней выпечки и сырного вкуса.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих
- 2 ст.л. сахара
- 240 мл теплого молока
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 120 г сливочного масла
- несколько веточек свежего базилика
- 2 зубчика чеснока
- 2 г соли
- 150 г твердого сыра (например, пармезан)
Приготовление:
В большой миске смешайте муку, дрожжи и сахар. Влейте теплое молоко, добавьте яйца и соль. Замесите тесто, вымешивая на средней скорости около 14 минут. Готовое тесто должно получиться слегка липким. Накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Когда тесто поднимется, разделите его на три равные части. Каждую часть раскатайте в пласт.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее приготовьте начинку, в блендере измельчите сливочное масло с базиликом, чесноком и солью до однородной консистенции. Нанесите начинку тонким слоем на раскатанные пласты теста и обильно посыпьте тертым сыром.
Сверните каждый пласт в плотный рулет, затем сделайте несколько надрезов сверху, слегка перекрутите и сформируйте косичку. Повторите с остальными частями теста.
Выложите косички на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте сверху взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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