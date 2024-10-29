"Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати приготувати лінивий медовик без розкочування коржів.

На своїй сторінці в Instagram "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом лінивого вишневого медовика.

До рецепту лінивого вишневого медовика потрібні коржі 8 шт діаметр ~ 20см, 250г меду, 120г масла, 10г соди, 4 яйця (200г), 100г цукру та 300г борошна.

Для крему: 500г сметани 20%, 350г вершків 35%, 80г цукру та трішки лимонного соку.

180г вишні с/м, 35-45г цукру ( залежить від вишні) та 10г кукурудзяного крохмалю

Приготування лінивого вишневого медовика:

Мед та вершкове масло розігріваємо у сотейнику. Як стане гаряче та почне пінитися трохи карамелізуємо, знімаю з вогню, додаю соду і швидко перемішую і одразу додаю у яйця що збиваються.

Поки мед гріється - збиваємо яйця з цукром у гарну піну, і як мед готовий тоненькою цівкою додаю його у чашу міксера.

Як все перемішалося у декілька прийомів та за допомогою вінчика вмішую борошно.

Тісто досить тягнуче виходить, викладаю його на пергамент приблизно діаметром 18+ см ( 2 шт на лист) і випікаю приблизно 6 хвилин при 180 градусах.

Для крему у сметану додаємо цукор і лимонний сік, перемішуємо, додаємо збиті вершки.

Дістаємо вишню, розморожємо та збиваємо блендером з цукром, додаємо крохмаль і доводимо до кипіння - маса стає густою.

Збираю корж, кладу на нього 1/8 крему, 1/7 вишневого «кисілю» і так до самого верху.

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