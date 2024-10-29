"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить приготовить ленивый медовик без раскатки лепешек.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом ленивого вишневого медовика.

К рецепту ленивого вишневого медовика нужны лепешки 8 шт диаметр ~20см, 250г меда, 120г масла, 10г соды, 4 яйца (200г), 100г сахара и 300г муки.

Для крема: 500г сметаны 20%, 350г сливок 35%, 80г сахара и немного лимонного сока.

180г вишни с/м, 35-45г сахара (зависит от вишни) и 10г кукурузного крахмала

Приготовление ленивого вишневого медовика:

Мед и сливочное масло разогреваем в сотейнике. Как станет горячо и начнет пениться немного карамелизуем, снимаю с огня, добавляю соду и быстро перемешиваю и сразу добавляю в сбивающиеся яйца.

Пока мед греется – взбиваем яйца с сахаром в хорошую пену, и как мед готов тоненькой струйкой добавляю его в чашу миксера.

Как все перемешалось в несколько приемов и с помощью венчика вмешиваю муку.

Тесто достаточно тянуще выходит, выкладываю его на пергамент примерно диаметром 18+ см (2 шт на лист) и выпекаю примерно 6 минут при 180 градусах.

Для крема в сметану добавляем сахар и лимонный сок, перемешиваем, добавляем взбитые сливки.

Достаем вишню, размораживаем и взбиваем блендером с сахаром, добавляем крахмал и доводим до кипения – масса становится густой.

Собираю лепешку, кладу на него 1/8 крема, 1/7 вишневого «киселя» и так до самого верха.

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