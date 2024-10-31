Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як можна приготувати домашню моцарелу за 30 хвилин – швидкий та смачний рецепт.

Своїм рецептом екс-суддя шоу "Майстер Шеф" кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася на своєму youtube-каналі.

Так, час приготування домашньої моцарели: до 30 хв. Порції: 6-8, Складність: легко.

"Це дуже смачний і корисний продукт, який, як не дивно, можна зробити самому! Так от, я виконую свою обіцянку! Вперед!", - повідомила Мартинова.

Інгредієнти для приготування домашньої моцарели за 30 хвилин:

Молоко домашнє 3 літра непастеризоване

Оцет столовий 9% 6-8 столових ложок.

Сіль потрібна для розсолу.

Вихід із 3 літра молока - 370 грам.

Відразу на старті давайте домовимося, що ви не використовуйте пастеризоване молоко з магазину, або молоко після заморожування, яке кип'ятили.

Тільки свіже домашнє коров'яче молоко і тільки з нього може вийти моцарелла. Якщо ви порушуєте це правило, на жаль - це провал, у вас вийде сир, вийде все, що завгодно, але не сир моцарелла.

"Я перевіряла безліч разів і я зіпсувала величезну кількість літрів молока, поки не вивела цю ідеальну технологію за якою сир точно виходить", - повідомила Литвонова.

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