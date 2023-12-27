Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась особенным рецептом салата мимоза. Перепелиные яйца, фаршированные икрой минтая и классический салат мимоза - ваш салат заиграет новыми красками, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Для салата:

5 крупных яиц

300 г моркови

300 г картошки

50 г зеленого лука

3-4 перепелиных яйца

Для соуса:

1 яйцо

100 г растительного масла

250 г икры минтая

Приготовление:

Приготовление основных ингредиентов:

Варите 5 яиц вкрутую. Обдайте их холодной водой, очистите и разделите белки от желтков.

Отварите морковь и картошку до готовности. Очистите и натрите их на крупной терке, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте зеленый лук мелко.

Отварите перепелиные яйца в течение 3-4 минуты. Очистите их и разрежьте пополам.

Сборка салата:

На плоской тарелке выложите первый слой - картошку. Смажьте ее частью соуса.

Следующий слой - морковь. Снова смажьте соусом, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Третий слой - белки от крупных яиц, также смазанные соусом. Четвертый слой - желтки от крупных яиц. Снова добавьте соус. Последний, пятый слой - зеленый лук.

Сверху выложите половинки перепелиных яиц.

Приготовление соуса:

В глубокой миске приготовьте соус. Для этого взбейте яйцо и, постепенно вливая растительное масло, продолжайте взбивать до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказівает, добавьте икру минтая в соус и тщательно перемешайте.

Покрытие салата соусом:

Равномерно распределите соус по поверхности салата. Уделяйте особое внимание краям, чтобы создать эффект "мимозы". Охладите салат в холодильнике перед подачей. При подаче украсьте зеленым луком и половинками перепелиных яиц.

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