Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась особенным рецептом салата мимоза. Перепелиные яйца, фаршированные икрой минтая и классический салат мимоза - ваш салат заиграет новыми красками, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
Для салата:
- 5 крупных яиц
- 300 г моркови
- 300 г картошки
- 50 г зеленого лука
- 3-4 перепелиных яйца
Для соуса:
- 1 яйцо
- 100 г растительного масла
- 250 г икры минтая
Приготовление:
Приготовление основных ингредиентов:
Варите 5 яиц вкрутую. Обдайте их холодной водой, очистите и разделите белки от желтков.
Отварите морковь и картошку до готовности. Очистите и натрите их на крупной терке, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте зеленый лук мелко.
Отварите перепелиные яйца в течение 3-4 минуты. Очистите их и разрежьте пополам.
Сборка салата:
На плоской тарелке выложите первый слой - картошку. Смажьте ее частью соуса.
Следующий слой - морковь. Снова смажьте соусом, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Третий слой - белки от крупных яиц, также смазанные соусом. Четвертый слой - желтки от крупных яиц. Снова добавьте соус. Последний, пятый слой - зеленый лук.
Сверху выложите половинки перепелиных яиц.
Приготовление соуса:
В глубокой миске приготовьте соус. Для этого взбейте яйцо и, постепенно вливая растительное масло, продолжайте взбивать до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказівает, добавьте икру минтая в соус и тщательно перемешайте.
Покрытие салата соусом:
Равномерно распределите соус по поверхности салата. Уделяйте особое внимание краям, чтобы создать эффект "мимозы". Охладите салат в холодильнике перед подачей. При подаче украсьте зеленым луком и половинками перепелиных яиц.
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